收視率<1%　南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money」將停播？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money」每年播出一季，至今已進行了11季，為南韓最長壽選秀節目，近日傳出將在今年停播。

該節目捧紅了許多知名嘻哈饒舌歌手，如Loco、BewhY、IKON-Bobby、Winner-Mino等等，而Jay Park、Gray等人則是節目導師常客。「Show Me The Money」在至今已進行了11年，收視率一季不如一季，第11季在播出第四集後，收視率更遲遲無法突破1%，僅維持在0.6~0.9%，就連最後一集總決賽的收視率也僅有0.8%，因此也不時有停播的傳聞傳出。

而在近日，節目台Mnet公開了今年的節目編制表，歷年來總是被編排在10月至12月之間的「Show Me The Money」，今年在編制表上卻寫上了「嘻哈新節目」。但根據韓媒YTN Star報導，節目台Mnet否認了「Show Me The Money」停播一事，並解釋道，日前公開的並非正式編制表，僅是大致上的編排，一切都尚未定案。

關於「Show Me The Money」停播的傳聞，南韓網友們表示道「好像真的可以停播了」、「收視率都只有0了，停播才是對的吧」、「到了該停播的時候了吧，現在都不在意是誰獲勝了」、「其實已經感到很膩了」、「感覺可以兩年播一次了」。