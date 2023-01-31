台北國際書展必看亮點！波蘭主題國館「霸氣紅」連結台灣人　總統蔡英文吐真實心聲

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北國際書展今(31)日在世貿一館開幕，主題是「閱讀的多重宇宙」，18歲以下及外籍人士或持高鐵票民眾可免費入場，首日已現人潮搶購買書優惠，總統蔡英文、文化部長史哲、 波蘭台北辦事處處長高則叡等皆參加記者會。

台灣邊境解封，台北國際書展迎來許多國際出版社響應，今年主題國館為波蘭，義大利、烏克蘭、日本等也各設有主題展區，蔡英文表示，今年書展主題完全體現人們可以透過閱讀探索不同領域的知識，就像太空人探索一個星球獲得許多新發現，藉由書展平台聚集各領域的知識宇宙，也成為台灣和各國交流的重要基地。

蔡英文指出，台灣和波蘭共享自由民主價值，這幾年來也持續深化交流，前幾年「跳舞的熊」在台灣出版之後，廣受好評和推薦，今年作者沙博爾夫斯基及許多優秀詩人及文學家，都將在書展和台灣民眾見面。



台北書展基金會董事長吳韻怡、文化部長史哲、總統蔡英文、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、波蘭書協會長達魯斯雅渥斯基（Dariusz Jaworski）參加開幕記者會。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

蔡英文謝謝文化部持續推廣全民閱讀並推出許多出版振興方案及扶植獨立書店，讓台灣多元豐富的出版品被國際看見。她分享自己一直以來都有閱讀習慣，但當上總統後雖然很多人送她書，但卻很少有閒暇時間看完一本書，「如果有機會非常希望有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展。」並奉勸大家，有時間跟自由念完書的都是幸福的人。

新任文化部長史哲今日首次公開在藝文場合露面，他表示自己才在行政院交接完就來，形容自己是一本熱騰騰剛出版的書，並幽默呼籲大家不要只看一本書的封面就下定論。



波蘭主題國館設計選用國民紅，讓人聯想農曆春節的喜氣。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

此次操刀波蘭主題國館的設計師Anna Skolożynska-Cieciera也來到台灣，接受本報訪問時表示，這是首次來台灣，已利用時間去太魯閣玩及大吃美食，最喜歡吃海鮮，對於台灣的自然景觀及建築設計印象深刻，而台灣人的親切有禮也讓她讚不絕口。

身為ASC Studio創辦人的Skolożynska-Cieciera分享，波蘭主題館的設計靈感取自波蘭傳統裝飾及民間傳說，重新詮釋在復活節彩蛋上常見的繪畫，運用大量的紅色希望能拉近和台灣讀者的距離，這紅色是波蘭國旗上的用色，也和台灣農曆年常見的紅色不謀而合。

Netflix夯劇的暢銷系列小說《 獵魔士》作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）及該國知名漫畫家、詩人、插畫家等將來台舉辦講座及工作坊；2月4日登場的「波蘭之夜」則有四人表演團體DAGADANA，以及旅居台灣多年的波蘭主廚Bartek Hendzel也將於現場下廚帶來國民菜「獵人燉肉」，讓人期待。

特別的是，波蘭主題館展出該國國家博物館珍藏、歐洲首本《中國植物誌》，死亡之書《埃及通往來生之旅》、19世紀著名「鋼琴詩人」蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》珍貴手稿；另有漫畫及插畫區，還有拍照打卡牆可以親自體驗「獵魔士」戴上佩刀當英雄。

蕭邦手稿曝光！波蘭主題館打開「死亡之書」大啖國民菜 Netflix影集《獵魔士》作者現身台北國際書展



薩普科夫斯基出席台北國際書展。（圖/官方臉書）