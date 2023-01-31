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台灣新閣揆上任首日訪立法院　陳建仁：普發6000元現金、最快要到4月　

陳建仁指出，經過討論發現，特別條例草案大概2月17日才能開始做投票討論，即使通過後，還有總統公告3天時間，接下來才由行政院提出預算案，再經立法院審查，按照沙盤推演時間，最快大概要到4月份才能發放。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 15:46
內閣31日交接，新任行政院長陳建仁（左4）、副院長鄭文燦（左3）下午到立法院拜會立法院長游錫堃（右4），與立法院秘書長林志嘉（右3）等人...

內閣31日交接，新任行政院長陳建仁（左4）、副院長鄭文燦（左3）下午到立法院拜會立法院長游錫堃（右4），與立法院秘書長林志嘉（右3）等人...

延伸閱讀: 新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會　台中市長盧秀燕：盼重視地方建言

準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因

更新時間: 2023-01-31 15:46

首次發稿: 2023-01-31 15:07

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）攸關普發新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，尚在立法院等待協商。為推動此政策儘早上路，行政院長陳建仁今天(31日) 上任後首個行程，就是與副閣揆鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃，期待普發6000元現金的相關法制程序能有推動共識。

陳建仁等人約在下午1時27分抵達立法院正門，在立法院秘書長林志嘉引導下，前往2樓大會客室拜會游錫堃，而游錫堃在2樓樓梯口迎接陳建仁。

雙方簡單寒暄與合影後，進行不公開會議，會議結束後，陳建仁接受媒體聯訪。

陳建仁說，疫情之後，台灣需要有社會跟經濟的重建，也需要跟民眾分享經濟發展的成果，今天拜會游錫堃、立法院秘書長林志嘉、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，除了請他們未來跟行政院有更多的密切合作，也希望讓特別條例草案能盡快通過，行政院也會提出特別預算案，希望盡快讓案子通過，讓大家分享經濟成果等。

不過，陳建仁指出，經過雙方討論發現，特別條例草案大概2月17日才能開始做投票討論，即使通過後，還有總統公告3天時間，接下來才由行政院提出預算案，再經立法院審查，按照沙盤推演時間，發現金的最快時間大概要到4月份。

但陳建仁也說，希望立法院朝野黨團能善體民意，讓相關特別條例草案及特別預算案能快速通過。

新閣揆上任首日拜會立法院　陳建仁：普發6000元現金、最快要到4月　

新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會　台中市長盧秀燕：盼重視地方建言

準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因
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更新時間 : 2023-01-31 18:52 GMT+08:00

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