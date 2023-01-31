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美國收緊對中國華為貿易管制 4G、AI產品都無法出口

華為已闢出一條生路，改將重心放在自動化產業

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 14:24
北京華為零售店（圖／美聯社）

北京華為零售店（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國通訊巨擘華為（Huawei）早於2019年就被美國列入實體清單，盛傳拜登（Joe Biden）政府為了進一步勒住中國的科技野心，已停止核發出口許可，讓美企無法供貨華為。

路透引述三名消息人士報導，美國雖已阻止華為取得5G等高端科技設備與技術的能力，但針對特定商品技術，商務部仍會核發許可，讓美國公司能仍與華為進行有限度的商業往來。2020年，高通（Qualcomm Inc）就獲准銷售4G智慧手機晶片予該公司。

2019年，前川普（Donald Trump）政府以國安風險為由，對華為施加貿易限制，美國業者若未取得許可，不得出口商品科技予華為。根據知情人士，美方官員正研擬收嚴相關政策，大加縮緊對華為供貨的範疇，日後連4G、WIFI 6與7、人工智慧、高效能運算及雲端產品，都不許出口。更嚴苛的管控是為了使之無法購買、設計半導體晶片。

美聯社指出，隨著勞動人口縮減，為了確保經濟動能，中國政府正力推自動化科技，從製造業到計程車等。生存空間一再被壓縮的華為，看準這一點，正致力將業務轉向自動化相關領域，進攻自駕車、智慧工廠等產業，以求降低美中貿易爭端的衝擊。

其中一例就是北京東方的天津港。華為正著手為佔地200平方公里的天津港打造智慧碼頭，憑藉著自動化科技，原本需要800名人力搬運貨物，如今只需要200人。

仰賴著自身的強大資料網優勢，華為已建立了20支團隊，重心放在工廠、礦區、醫院、港口、電廠等產業客戶，也是智慧城市的先鋒企業，涵蓋交通管制與警察監控系統，要在美國及其盟友的扼殺下，闢出一條生路。

美國收緊對中國華為貿易管制 4G、AI產品都無法出口

美國收緊對中國華為貿易管制 4G、AI產品都無法出口
華為天津港自動化系統（圖／美聯社）

美國收緊對中國華為貿易管制 4G、AI產品都無法出口
天津港自動起重機（圖／美聯社）
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