（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增32,287例COVID-19確定病例，分別為32,023例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之32,023例本土病例，較上週二多17,350例，增加約118.2%，分別為14,536例男性、17,472例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為為新北市(5,815例)，高雄市(3,946例)，臺中市(3,936例)，桃園市(3,427例)，臺南市(2,935例)，臺北市(2,790例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月27日，死亡日期介於今年1月18日至1月28日。

指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為119例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月14日至今年1月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,537,823例確診，分別為48,584例境外移入、9,489,185例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,308例COVID-19死亡病例，其中16,287例本土，另21例為境外移入。

較上週增118.2%！1/31台灣本土增32,023例本土、264例境外移入、32例死亡