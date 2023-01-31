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年節大魚大肉食量爆增？台灣營養師傳授回歸小鳥胃撇步

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 15:10
年後的飲食控制計畫若操之過急，不僅成效低又傷身。（圖/pixabay）

年後的飲食控制計畫若操之過急，不僅成效低又傷身。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）過年期間大魚大肉、零嘴點心不離手，不僅會造成體脂堆積，也容易有飢餓感產生，導致開工後「食量回不去」的情況。趙函穎營養師提醒，年後若要展開飲食控制計畫千萬別操之過急，應採如「高纖豆漿餐盤飲食法」的階段式原則，搭配高纖、蛋白質等有助飽足感但少負擔的營養，不需痛苦挨餓也能回歸小鳥系食量。

過年常見的年糕、油飯、鳳梨酥以及勾芡的湯類，這些精緻澱粉若攝取過量，血液中的血糖濃度會快速上升，進而使胰島素大量分泌、糖分轉化成體脂累積。營養師表示，許多國外臨床研究發現，經常吃精緻加工食物，也會因為胰島素的關係讓人體容易產生飢餓感、想不斷地吃，當身體習慣大魚大肉的飲食，要再回歸到年前狀態，對於生理、心理都是挑戰。

營養師分享，曾遇過一位42歲女子在過年四處聚餐後體重大增6公斤，大受打擊的她決心斷食，沒想到胃痛、手腳無力、心情低落的反效果接連出現，痛苦挨餓三天後卻以一公斤都沒掉失敗收場。對此，趙函穎營養師特別提醒，調整飲食應採「漸進式」做法，讓身體慢慢回到正軌，找回原本的食量和健康。

如何解救年後罪惡感可以飽足又無痛？ 營養師推漸進式「高纖豆漿餐盤飲食法」

對於年後想要健康、輕鬆減負擔的民眾，趙函穎營養師建議可以在飲食中加入高纖及植物性蛋白質的營養，因為高膳食纖維在消化系統中會吸收水分，增加吃下肚的食物黏度，延緩胃排空；而植物性蛋白質熱量較低且含多種植化素，在提升飽足感的同時也減輕身體負擔。

針對年後瘦身，營養師利用「增加飽足感」都有幫助的高纖、蛋白質設計一套「高纖豆漿餐盤飲食法」，並用兩階段的漸進式概念，幫助民眾無痛從過年大食量回歸原本進食量：

  • 第一階段：餐前一豆漿 減少進食量 高纖又可增加飽足感
  • 選擇高纖豆漿

第一階段最重要的是維持飽足感但慢慢減少進食量。可以在餐前先飲用一瓶高纖豆漿，膳食纖維提供的飽足感，可幫助減低後續餐點的進食。同時要把握蔬菜和肉類2:1的比例，其餘則可按照自己習慣的日常飲食，不須操之過急。

  • 第二階段：聰明選擇植物性蛋白質 減輕負擔

進到第二階段，需更注重蛋白質來源的選擇，建議以「植物性蛋白質+白肉」取代紅肉，如用高纖豆漿＋雞肉、魚肉來取代牛、豬肉；植物性蛋白質除了熱量較低，豆漿內含的多元植化素，也可提供與動物性蛋白質互補的多元營養選擇。也可更進階的將豆漿改為無加糖口味；同時餐點烹調方式應以燙、滷、蒸為主，蔬菜和肉類同樣要維持2:1的比例，也可以嘗試多色蔬菜、補充不同營養。

不同偏執系飲食回歸小餐盤也有解！專屬湯控、澱粉控、甜食控的高纖豆漿飲食法

針對愛喝湯、戒不了澱粉和甜食的民眾，趙函穎營養師也提供了不同的飲食補償建議，並分享如何將可以幫助提升飽足感的高纖豆漿入菜，打造偏執控也能吃地滿足又無負擔的健康餐盤。

  • 湯控：過年大魚大肉易攝取過多鹽分及納，建議補充鉀離子，或嘗試將高纖豆漿作為湯底。
  • 推薦食譜—味增豆腐鮭魚石狩鍋

食材：鮭魚100g, 嫩豆腐半盒, 柳松菇100g, 娃娃菜160g, 香菇2朵, 紅蘿蔔2片, 蔥段3支, 味增15g, 水200cc, 高纖豆漿240cc

做法：

  1. 鮭魚切片，豆腐切塊，柳松菇剁小朵，娃娃菜去蒂，香菇泡開
  2. 水與味增調勻放入湯鍋
  3. 除豆漿外，全部食材放入煮滾
  4. 最後到入豆漿煮滾即可
  • 澱粉控：過年期間品嚐多種年菜、零嘴點心，容易吃進過多精緻澱粉，建議多補充地瓜、玉米、糙米、紫米等高纖維質
  • 推薦食譜—地瓜腰果豆漿

食材：高纖豆漿240cc, 地瓜100g, 腰果8g
做法：

  1. 將地瓜去皮切塊，蒸熟待涼
  2. 放入果汁機
  3. 加入腰果及熱豆漿
  4. 均勻攪打即可
  • 甜食控：放假易不慎吃太多高甜的零食、手搖飲，建議可降低糖分攝取
  • 推薦食譜—豆漿雞蛋布丁

食材：高纖豆漿240cc, 赤藻糖醇20g, 雞蛋2顆
做法：

  1. 將豆漿加熱同時加入赤藻糖醇，不需要煮滾，約熱到40度C即可，放涼後再進行步驟2
  2. 把兩顆蛋打散，慢慢將1加入蛋液中，然後過篩
  3. 把2裝入容器中，隔水加熱蒸8分鐘，取出後放涼即可
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