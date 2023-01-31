台灣首家！肯德基 x《鋼之鍊金術師M》快閃主題店登場　購買套餐再送虛寶卡　中獎率100%

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）熱愛《鋼之鍊金術師M》的粉絲看過來！肯德基 x《鋼之鍊金術師M》主題店於1月28日至2月20日展開為期24天的快閃形式，店面整體設計選用經典角色、場景與圖騰，帶領粉絲回顧手遊中的經典場景，1月30日起更推出聯名限定設計 XL 盒套餐，還可獲得限量虛寶卡一張，邀請鋼鍊粉們一起進入《鋼之鍊金術師M》的世界。

全台首家！肯德基 x 《 鋼之鍊金術師 M 》主題店於1/28盛大開幕。（業者提供）

肯德基與Garena代理的快節奏策略RPG《鋼之鍊金術師M》全新跨界合作主題店，地點就在肯德基台北台大店。店面整體設計選用鋼之鍊金術師 M 遊戲中的經典角色、場景與圖騰，帶領粉絲回顧手遊中的經典場景，二、三樓玻璃窗更有著巨大的愛德華、阿爾馮斯等主角群的大型窗貼，絕對是粉絲們的拍照打卡新熱點。

來到客席區， 還能看見 所有 人氣 角色同時齊聚一堂， 更 還原 所有 經典 場景 畫面 ， 再加上 地貼及桌面都印上「 鍊 成陣」圖騰，近距離感受到 《 鋼之鍊金術師M 》 的實境氛圍。

《 鋼之鍊金術師M》聯名限定設計XL盒套餐。（業者提供）

1月30日起肯德基再加碼推出《 鋼之鍊金術師M》聯名限定設計XL盒套餐，套餐外盒包裝上特別印有主題經典 畫面 ，凡購買者還可獲得限量《鋼之鍊金術師M》虛寶卡一張，共有4種卡面，每張皆有機會獲得限量遊戲內虛寶，更有機會抽中「SSR 馬斯坦古」、「SR 愛德華」、「SR 阿爾馮斯」或「SR 溫莉」等超人氣角色及豐富好禮。

另外，因應元宵節的到來，更推出限量2,000份的「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，以經典的獨家炸雞桶造型，加上兔年應景圖騰簍空設計，吸引肯德基鐵粉們的目光，活動期間凡購買金雞招財享樂餐即可免費帶回家。1月30日起獨家開放PK雙饗卡APP會員搶先送，今年就讓「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」陪你歡樂渡過元宵節。

肯德基兔年獨家「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」。（業者提供）