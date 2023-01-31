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祈禱時遇自殺炸彈攻擊　巴基斯坦清真寺至少61死157傷　

白夏瓦市地處巴基斯坦與阿富汗接壤的邊緣地帶，常成為巴基斯坦塔利班組織（TTP）及其他激進組織襲擊的地點。TTP否認涉入該起案件。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/01/31 11:34
巴基斯坦的白夏瓦市30日傳自殺炸彈攻擊事件，遇襲的清真寺內一片狼藉。（圖／美聯社）

巴基斯坦的白夏瓦市30日傳自殺炸彈攻擊事件，遇襲的清真寺內一片狼藉。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市的一處警察聚集的清真寺，30日驚傳祈禱時間發生自殺炸彈攻擊，目前累計61人喪生，157人受傷，其中有27名死者為警察。巴基斯坦塔利班組織否認涉入該起案件。

半島電視台30日報導，白夏瓦市（Peshawar）瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人阿辛（Mohammad Asim ）向該媒體表示，至少有59人於爆炸中死亡，157人受傷。CNN30日則引述白夏瓦市警察局長Mohammad Ijaz Khan指出，死亡人數至少為61人，157人受傷。

該清真寺位於高度警戒的警方建築大樓群內，與省警察部隊總部以及一個反恐單位比鄰。一名警官Siddique Khan表示，襲擊者潛伏在祈禱人群中引爆炸彈，造成重大傷亡，其中27名死者為警方人員。

祈禱時遇自殺炸彈攻擊　巴基斯坦清真寺至少61死157傷　

圖為當局為死於該起爆炸案的警察舉行聯合葬禮 （圖／美聯社）

巴基斯坦塔利班組織「Tehreek-e-Taliban」（TTP）的一名指揮官Sarbakaf Mohmand，最初在推特上聲稱對該起事件負責；然而數小時後，TTP發言人Mohammad Khurasani將組織與該案切割，表示以清真寺、神學院及宗教場所為目標並非TTP之政策，但未談及為何Sarbakaf Mohmand先前聲稱為該案負責。TTP還發布聲明否認涉入該起案件。

警長Mohammad Ijaz Khan指出，該清真寺的主廳可容納近300人，在爆炸當時「幾乎滿員」。

在自殺攻擊中倖存的47歲警察Shahid Ali表示，爆炸發生在祈禱開始後的幾秒。他看到黑煙竄向天空，於是奔向室外保命，人們的尖叫著求救，而那些尖叫在他腦中揮之不去。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）譴責該起爆炸事件是對「巴基斯坦的攻擊」，他承諾將對採取「嚴厲的行動」，要幕後主使勿小看人民的決心。


巴基斯坦前總理Imran Khan也在推特上譴責該起攻擊事件，並表示應當精進該國的情報蒐集、適當裝備警察部隊，以因應日漸增長的恐怖主義威脅。

白夏瓦市地處巴基斯坦與阿富汗接壤的邊緣地帶，常成為TTP及其他激進組織襲擊的地點。去年11月，對巴基斯坦發動持續十數年叛亂的TTP，單方面終止與巴國的停火協議。僅2022年，巴國監測機構就紀錄逾150起由TTP發起的攻擊，遍布巴國，並奪走數十人的性命。

伊斯蘭國（ISIS）先前聲稱，對2022年3月白夏瓦的一座什葉派清真寺遇襲事件負責。該次爆炸事件造成至少61人死亡、196人受傷。
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