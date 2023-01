祈禱時遇自殺炸彈攻擊　巴基斯坦清真寺至少61死157傷　

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)巴基斯坦西北部白夏瓦市的一處警察聚集的清真寺,30日驚傳祈禱時間發生自殺炸彈攻擊,目前累計61人喪生,157人受傷,其中有27名死者為警察。巴基斯坦塔利班組織否認涉入該起案件。

半島電視台30日報導,白夏瓦市(Peshawar)瑞丁女士醫院(Lady Reading Hospital)發言人阿辛(Mohammad Asim )向該媒體表示,至少有59人於爆炸中死亡,157人受傷。CNN30日則引述白夏瓦市警察局長Mohammad Ijaz Khan指出,死亡人數至少為61人,157人受傷。

該清真寺位於高度警戒的警方建築大樓群內,與省警察部隊總部以及一個反恐單位比鄰。一名警官Siddique Khan表示,襲擊者潛伏在祈禱人群中引爆炸彈,造成重大傷亡,其中27名死者為警方人員。

圖為當局為死於該起爆炸案的警察舉行聯合葬禮 (圖/美聯社)

巴基斯坦塔利班組織「Tehreek-e-Taliban」(TTP)的一名指揮官Sarbakaf Mohmand,最初在推特上聲稱對該起事件負責;然而數小時後,TTP發言人Mohammad Khurasani將組織與該案切割,表示以清真寺、神學院及宗教場所為目標並非TTP之政策,但未談及為何Sarbakaf Mohmand先前聲稱為該案負責。TTP還發布聲明否認涉入該起案件。

警長Mohammad Ijaz Khan指出,該清真寺的主廳可容納近300人,在爆炸當時「幾乎滿員」。

在自殺攻擊中倖存的47歲警察Shahid Ali表示,爆炸發生在祈禱開始後的幾秒。他看到黑煙竄向天空,於是奔向室外保命,人們的尖叫著求救,而那些尖叫在他腦中揮之不去。

巴基斯坦總理謝里夫(Shehbaz Sharif)譴責該起爆炸事件是對「巴基斯坦的攻擊」,他承諾將對採取「嚴厲的行動」,要幕後主使勿小看人民的決心。

While the pain of the grieving families cannot be described in words, I express my heartfelt condolences & most sincere sympathies. My message to the perpetrators of today's despicable incident is that you can't underestimate the resolve of our people. https://t.co/edUJ6SbP3M