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新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會　台中市長盧秀燕：盼重視地方建言

陳建仁稍早已與政務人員赴總統府宣誓，1/31下午第一個行程將與副院長鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃，期待早日推動普發新台幣6000元的相關法制程序。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 11:11
總統府31日上午舉行「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長陳建仁（左起）、總統府秘書長林佳...

總統府31日上午舉行「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長陳建仁（左起）、總統府秘書長林佳...

更新時間: 2023-01-31 12:29

首次發稿: 2023-01-31 11:11

延伸閱讀: 準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因

新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會　台中市長盧秀燕：盼重視地方建言

總統蔡英文（左）31日上午在總統府主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，儀式簡單隆重。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院今天(31日) 舉行聯合交接典禮，新任行政院長陳建仁由副總統賴清德監交接下閣揆印信，卸任行政院長蘇貞昌正式結束逾4年任期。

陳建仁稍早已與政務人員赴總統府宣誓(上圖, 中央社)，下午第一個行程將與副院長鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃，期待早日推動普發新台幣6000元的相關法制程序。

蘇貞昌昨(30日) 率內閣總辭，行政院今(31日) 上午在大禮堂舉行聯合交接典禮，監交人為副總統賴清德（下圖) 。

新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會　台中市長盧秀燕：盼重視地方建言

行政院31日上午在大禮堂舉行卸、新任院長交接典禮，由副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任行政院長蘇貞昌（左）將印信交接給新任行政院長陳建仁（右）。中央社

另一方面，今天正式就職的新任行政院長陳建仁，邀請六都首長列席行政院會，對此台中市長盧秀燕表示，她認為是好事，會親自出席，希望出席有用，中央能更加重視地方建言。

台中市政府上午召開市政會議，會中由市府客家事務委員會主委江俊龍專案報告「客家文化百年傳承－2023東勢新丁粄節」，宣布2023台中東勢新丁粄節將於2月4日到5日在山城的東勢客家文化園區登場。

陳建仁與新內閣團隊今天正式就職，邀請六都首長列席行政院會，對此，盧秀燕在主持市政會議前接受媒體聯訪表示，六都首長出席行政院會，已經暫停了好一段時間，很高興聽到新閣揆重啟邀請六都市長出席行政院會，她認為是好事，她會親自與會。

盧秀燕認為，中央和地方應加強合作交流，她珍惜這樣的機會；但她也希望出席有用，中央能更加重視地方建言。

被列為全國「客庄大節」之一的東勢新丁粄節將於2月4日到5日登場，江俊龍表示，今年活動除了有傳統「鬪粄」民俗文化慶典活動，還安排求子儀式，依傳統道教科儀，讓新婚、久婚不孕、抱孫心切的民眾報名參加，祈求好「孕」臨門。

盧秀燕指出，這次活動中將展示120斤的超級龜粄及桃粄，象徵性別平等，生男育女都平等，內容很豐富，歡迎大家到山城走走，相關訊息可到市府網站查詢內容。

新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會　台中市長盧秀燕：盼重視地方建言

準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因
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