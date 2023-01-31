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白宮：拜登將於5月11日結束美國新冠疫情「緊急狀態」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 10:15
拜登週一表示，將於5月11日結束COVID-19的「國家緊急狀態」。（圖／美聯社）

拜登週一表示，將於5月11日結束COVID-19的「國家緊急狀態」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）30日（週一）通知國會，將於5月11日結束COVID-19的「國家緊急狀態」。美國自2020年3月進入COVID-19公衛緊急狀態，拜登自2021年初上任以來，一再延長，使數百萬美國人得以受惠，能接受免費篩檢、疫苗和治療等。

新冠疫情於2019年末於中國武漢爆發後，美國前總統川普在2020年3月13日首次宣布全國進入COVID-19公衛緊急狀態。拜登自2021年1月上任以來，一再延長緊急狀態，如今還剩幾個月就要到期，白宮表示，拜登計劃將短暫延長兩項緊急狀態直至5月11日。

據了解，拜登曾在去年考慮結束緊急狀態，但在考量冬季的確診數可能激增，加上認為應該給予民眾、保險公司和患者充分時間為結束做準備，最終仍決定繼續延長。

一旦美國解除緊急狀態後，擁有私人保險和政府的健康計劃的民眾可能必須自行承擔疫苗、檢測和治療的部分費用，沒有保險的民眾則需全額支付。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，自2020年以來，美國已有超過110萬人死於COVID-19，包含上週約3,700人。

近來寒假期間的病例數曾一度上升後又呈現下降趨勢，且確診數明顯低於前兩年冬天的水平，病毒檢測和通報病例數也急劇下滑，但每天仍有500多人死亡。

白宮：拜登將於5月11日結束美國新冠疫情「緊急狀態」
拜登
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新冠肺炎
國家緊急狀態

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