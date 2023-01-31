台灣準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 即將上任內政部長的前基隆市長林右昌，今天(31日) 凌晨PO文表示，很感謝大家這陣子對他的關心與祝福！

不過，

此時此刻我還是一介平民百姓，有關內政部政務工作的一些想法，請容我正式上任後再跟大家完整報告。

當了八年市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶！我雖然卸任市長了，但這一個月來最關心的一件事情，還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題！

他指出，疫情發生已經三年，台灣的國家總體經濟表現非常亮眼，屢創新高成就傲視全球！但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上我們週邊有很多中、小、微型企業行號受傷損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數！

尤其許多夥計兼老闆的小企業主（台語說：校長兼撞鐘），因為抵抗疫情最後搞到倒閉歇業，不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦！

所以，當媒體大肆報導經濟成長率多少，某大企業賺了多少錢，某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，只會讓這些受創的中小企業主更加無奈與氣憤！ 讓因疫情而失業被迫轉業的勞工朋友們產生更強烈的相對剝奪感，怎麼差這麼多，而這些很多是年輕朋友！這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題！

這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統！

但三年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大！林右昌個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素！

他說: 我們不能讓受災的中小企業主（特別是內需與服務產業）獨自面對問題與困境，我們要幫忙解決問題並創造希望！在疫情即將全面解封復甦的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓他們能夠趁機搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，把疫情三年損失再賺回來！

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