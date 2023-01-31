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兔年1/30開紅盤飆漲後美股收黑　台股31日開盤跌74.61點

➤台股30日開出兔年紅盤，台股大漲560.89點，收在15493.82點，站上萬五大關，順利突破年線15381點，漲幅高達3.76%。➤美國聯準會（Fed）利率決策和許多大型科技公司的財報都會在本週公布，投資人也變得較為謹慎。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/31 09:32
台股昨(30日)在台積電和其他電子權值股助攻下，農曆兔年開紅盤。中央社

台股昨(30日)在台積電和其他電子權值股助攻下，農曆兔年開紅盤。中央社

延伸閱讀: 準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(31日) 開盤跌74.61點，加權股價指數為15419.21點，成交金額新台幣35.53億元。9時40分左右下跌更達百點。

台股昨(30日) 開出兔年亮眼紅盤，推升台股大漲560.89點，收在15493.82點，站上萬五大關。不過美國股市30日收盤下挫，市場將觀察台積電股價是否續強，以及台股指數能否成功站穩年線15381點。

美國聯準會（Fed）利率決策和許多大型科技公司的財報都會在本週公布，投資人也變得較為謹慎， 道瓊工業指數30日下跌260.99點或0.77%；標準普爾指數下挫52.79點或1.3%；那斯達克指數挫跌227.90點或1.96%；費城半導體指數重挫78.58點或2.67%。

台股30日開出兔年紅盤，台股大漲560.89點，收在15493.82點，站上萬五大關，順利突破年線15381點，漲幅高達3.76%，成交值新台幣3297.2億元，三大法人同步買超，合計買超827.41億元，其中，外資大買新台幣722億元。

護國神山台積電新春開紅盤大漲7.95%，成為有史以來第6次單日漲幅逾7%，成功站回年線之上，市場將觀察台股和台積電今天是否續強。

中央社引述PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股休市期間美國科技股普遍「大漲小回」，最主要在於美國經濟成長不如先前悲觀，甚有高機率能達到軟著陸，加上去年12月物價指數CPI及PPI年增率接連下降，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近兩週普遍價量齊揚，若本週開紅盤後指數能成功站穩年線，將有利台股由空轉多。

兔年1/30開紅盤飆漲後美股收黑　台股31日開盤跌74.61點

準內政部長林右昌深夜PO文　點出民進黨2022敗選主因
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更新時間 : 2023-01-31 10:49 GMT+08:00

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