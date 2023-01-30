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證交所前副總經理黃乃寬意外亡 機械式車位故障釀悲劇

過去在黃乃寬推動下，由台灣證交所帶頭，證券業成為全台第一個採用分封網路的行業，證券公司紛紛走入數位化，恰是全台股市最瘋狂之際，有段時間的每日交易量高居世界第一。

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By 社會組, 台灣英文新聞
2023/01/30 21:13
黃乃寬遭夾在車門與機械式車位柱子之間，送醫搶救仍不治。（圖/中央社）

黃乃寬遭夾在車門與機械式車位柱子之間，送醫搶救仍不治。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）證交所前副總經理、元大期貨獨立董事黃乃寬28日停車時因機械式車位故障，當他探頭查看時車輛意外往後倒退，立刻將他夾住動彈不得，警消到場時黃男已無呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術，享壽71歲。

綜合媒體報導，新北市政府警察局汐止分局27日晚間9時許獲報，有民眾受困在某社區B1停車場車內，員警到場查看，發現71歲黃姓男子要駛離停車格時，因機械式車位不明原因故障，導致他被攔腰夾在車門與機械式車位柱子之間，導致上半身在車內、下半身在車外，確認身份後發現是證交所前副總經理黃乃寬。

媒體指出，消防人員協助救人後，發現黃男腹部有明顯外傷，且已無呼吸心跳，緊急送往國泰醫院，經搶救10多個小時仍不治；士林地檢署獲報後，昨天派出檢察官相驗遺體。

元大期貨今天發布重訊公告黃乃寬去世消息，並將依相關法令規定補選。根據資料，黃乃寬曾任台灣證券交易所企劃部協理、台灣期貨交易所副總經理、台灣證券交易所副總經理，並擔任過網路認證公司董事長及中華信評董事長等職，2017年7月退休後，2018年5月下旬開始擔任元大期貨獨立董事。

黃乃寬是清華大學知名校友，根據清華大學校友服務中心，過去在黃乃寬推動下，由台灣證交所帶頭，證券業成為全台第一個採用分封網路的行業，證券公司紛紛走入數位化，恰是全台股市最瘋狂之際，有段時間的每日交易量高居世界第一。
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