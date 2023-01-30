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中國不承認跨境遠程文憑 澳洲準備迎接中國學生重返校園

中國留學網發布《關於調整疫情期間對跨境遠程文憑証書特殊認証規則的公告》，強調國家不會認證此類課程，務必在這一個學期按時返校學習。目前約有4萬名中國學生仍在澳洲境外。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/01/30 21:04
澳洲各大學準備迎接中國留學生回歸校園。（圖取自facebook.com/uniofqld）

澳洲各大學準備迎接中國留學生回歸校園。（圖取自facebook.com/uniofqld）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國近期取消疫情期間讓留學生通過在線方式修讀部分或者全部課程的規定，不再認證跨境遠程課程的學分及文憑，澳洲教育部長克勒爾今天表示，準備迎接數以千計中國學生重返校園。

綜合媒體報導，中國過去對澳洲採兩年多的貿易制裁，對大麥、煤炭、紅酒和其他商品與服務祭出禁令，不過中國政府本月恢復澳洲煤炭進口，兩國教育關係也隨之走向正常化，顯見關係改善。

中國日前對只修習線上課程的留學生祭出警告，中國留學網發布《關於調整疫情期間對跨境遠程文憑証書特殊認証規則的公告》，強調國家不會認證此類課程，務必在這一個學期按時返校學習。

澳洲的大學再過3週即將開學，澳洲教育部長克勒爾說，對於中國留學生返澳表示歡迎，強調他將會與內政部長共同致力協助各大學解決任何短期物流問題。

國際教育倡議團體澳洲國際教育協會（International Education ­Asso­ciation of Australia）總幹事洪尼伍德（Phil Honeywood）表示，目前約有4萬名中國學生仍在澳洲境外。

中央社報導，雪梨大學（University of Sydney）預期2月底開學時「絕大多數」學生將會回到校園，計劃遠距學習將於今年稍晚逐步取消。
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澳洲
線上課程
重返校園

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