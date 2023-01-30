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總統府公布最新人事 林佳龍任秘書長、張惇涵任副秘書長

總統府最新人事異動中，包含林佳龍、黃重諺、張淳涵、Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）、林聿禪和朱財慶等人。

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/01/30 19:48
前交通部長林佳龍接任總統府秘書長。（圖/中央社）

前交通部長林佳龍接任總統府秘書長。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統府今（30）日宣布新人事訊息，總統府秘書長將由前交通部長林佳龍接任，特任副秘書長將由黃重諺接任，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。此外，Kolas Yotaka將回任總統府發言人，而前行政院發言人室專門委員、前內政部部長室秘書林聿禪將出任新任發言人職務。

根據總統府新聞稿，除了行政院內閣團隊已完成人事調整，總統府團隊也調整就位、能立即上手，執政團隊將能無縫接軌繼續推動各項國政業務、力求各項政策順利推展。最新人事異動中，包含林佳龍、黃重諺、張淳涵、Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）和林聿禪等人，總統辦公室主任將由資深幕僚總統府秘書朱財慶接任。

總統府指出，總統期許借重林佳龍秘書長中央與地方的完整歷練、豐富的政務經驗，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。而總統也盼借重黃副秘書長對總統府政務的熟稔，以銜接國安事務統籌議題與督導發言事務，並請張副秘書長協調政策及執政團隊間的橫向溝通。

此外，總統府說，蔡總統希望借重Kolas Yotaka曾任府院發言人的經驗，以利重大政策對外說明，並期許借重林聿禪曾於行政部門的幕僚經驗、熟稔媒體聯繫工作以協助發言業務。
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