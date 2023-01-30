南韓今日起第一階段放寬室內配戴口罩規定 最快5月全面解除

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓自今（30）日起正式解除室內強制佩戴口罩之規定，但仍有些高感染風險場所仍屬義務性配戴，防疫當局今日於例行記者會上表示，預計最快可於5月全面解除上述例外場所。

南韓今日起除醫療機構、藥局、大眾交通工具內等高感染風險場所，其餘場所皆由「強制」改為「建議」配戴，之後將根據情況實施第二階段解除，在以上例外場所也將解除強制佩戴口罩之規定。南韓COVID-19特別對應團長兼國家傳染病危機應對顧問委員會委員長鄭基石表示，他預計最快可於5月份全面解除，但仍需待委員會進行充分討論，並參考相關資料。

鄭基石也建議，即使在不強制佩戴口罩的場所，仍建議高危險族群，以及在「三密」（密閉、密集、密切接觸）的環境中積極配戴口罩。

鄭基石說道，新冠肺炎仍是一種危險疾病，1000名60歲以上確診者中，就有3名死亡；100名80歲以上確診者中，就有1名死亡，與流感相比更加嚴重，特別是對高年齡層來說。另外，他也透露，截至今日，南韓列為高風險族群的1,420萬人中，6個月內曾確診，或4個月內接種過疫苗者比例僅約6成，意指高風險族群中約4成無免疫力。

根據中央社，南韓政府25日新公布的全國疫情風險等級，時隔13週降至「低」等級。今日新增確診病例為7,416例，為去年7月底以來新低，與上週同期相比減少1,801例。