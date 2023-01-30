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澳洲丟失放射性膠囊 大海撈針千里難尋 官方警告距5公尺就有危險

若經過膠囊所在位置，大約像是做了一次X光檢查，但若站得太近，恐怕非常危險。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/30 17:37
澳洲緊急搜索丟失的放射性膠囊（圖／美聯社）

澳洲緊急搜索丟失的放射性膠囊（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）近日驚傳丟失了一顆放射性膠囊，已啟動千里大尋蹤，官方呼籲民眾切勿靠近、接觸，以免涉險。

根據路透，這起事件發生於兩週前，失蹤的是一顆銀色膠囊，屬於鐵礦密度測量儀器的一個零件，尺寸雖僅直徑6公厘、長8公厘，卻含放射性同位素銫-137（Caesium-137），釋放的輻射量等同於1小時照10次X光。

外包運輸公司12日將儀器裝箱，從西澳洲的紐曼（Newman）運送至伯斯（Perth）南方金伯利地區（Kimberley）的一座小鎮，途中疑似因路程顛簸而導致螺絲鬆脫，膠囊掉出車外，直到25日開箱時才發現儀器受損，膠囊已不見蹤影。

政府已組成緊急處理小組，延攬專家，以特殊器材沿途搜索，包括可偵測方圓20公尺內輻射值的儀器。這趟路程雖長達1,400公里，猶如海底撈針，但專家認為並非不可能的任務。

力拓30日就此安全事件向公眾致歉，官方稱事件對整體民眾的風險並不高，但仍呼籲民眾，若發現膠囊，須謹記保持5公尺以上距離，否則可能出現輻射灼傷或其他輻射疾病。

澳洲國立大學核子專家Andrew Stuchbery評估表示，若經過膠囊所在位置，大約像是做了一次X光檢查，但若站得太近，恐怕非常危險。業界人士指，從礦區運送危險物質是常有的事，但這類意外極為罕見，不代表立拓沒做好安全措施。

澳洲丟失放射性膠囊 大海撈針千里難尋 官方警告距離5公尺就有危險

澳洲丟失放射性膠囊 大海撈針千里難尋 官方警告距5公尺就有危險
澳洲緊急搜索丟失的放射性膠囊（圖／美聯社）
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