（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）繼早前的新變種病毒XBB.1.5後，又有新變種「CH.1.1」病毒株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（30）日證實，「CH.1.1」早在去年11月就已入侵台灣，本土和境外個案累計11例，不過未在國內造成大流行。

外電報導，新變種「CH.1.1」被澳洲專家命名為Orthrus（希臘神話中的雙頭犬），最早於去年秋天在東南亞現蹤，其不但對現有的疫苗具免疫逃脫能力，且與致命性最高的Delta有相同突變特徵，有可能更具高傳染性和免疫逃脫能力，並導致更嚴重的症狀。

根據COVID-19訊息資源庫outbreak.info網站的數據，自去年11月以來，「CH.1.1」的盛行率急遽上升，佔全球每天基因定序結果的10%左右，目前在紐西蘭部分地區約3分之1的感染是由其引起的，英國約1/4，香港、巴布亞紐幾內亞占比近1/4，柬埔寨、愛爾蘭也有近1/5。

世界衛生組織（WHO）在上週三（25日）發布的一份報告顯示，「CH.1.1」病毒株已是WHO監測的病毒之一。

羅一鈞說，「CH.1.1」是BA.2.75的一種，但國內檢出的BA.2.75大多是BN.1，類似日、韓的變異株，至於「CH.1.1」則在去年11月、12月於澳洲、紐西蘭等處引起一波流行，而國內迄今也偵測到11例。

羅一鈞指出，國內最早檢測到的一例是在去年11月20日，之後本土、境外移入個案陸續都有零星檢出，均為輕症，其中4例為本土個案，7例為境外移入個案（日、韓各2例，新加坡、紐西蘭、泰國各1例）。

羅一鈞說，「CH.1.1」的特徵包括有免疫逃脫及重複感染的情形，不過從澳、紐經驗來看，沒有明顯造成住院率和重症率增加的情形，國內也是零星的檢出，且沒有引起大流行，指揮中心會持續密切觀察。

Omicron新變種CH.1.1「雙頭犬」席捲澳、紐 台灣共驗出11例