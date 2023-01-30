玉兔迎春拼經濟　集保攜手基富通創新局

資本市場經歷動盪的虎年，集保結算所仍繳出亮眼的成績，2022年營收達新臺幣79.48億元，每股盈餘7.28元，子公司基富通證券營收亦有4.55億元，每股盈餘2.15元。面對開春迎來的金兔年，集保結算所暨基富通董事長朱漢強表示，將積極強化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的發展願景，與基富通分工協助政策推動，並以創新思維規劃業務推動方向，期能開創資本市場新局。

新的一年，集保結算所持續優化核心業務，拓展數位創新業務，並推動三大方向：

一、拓展數位創新業務

集保加強核心業務數位轉型，並發展金融創新服務，以數位方式提供參加人各項需求，布建市場數位基礎建設，支持證券市場永續發展。

二、推動大數據應用

集保建構同仁「心中都有數」的數據文化，並運用監理科技與集保大數據平台，整合內外部多元數據，提供市場各項視覺化數據服務，協助主管機關跨市場監理。

三、從後台延伸到中台

集保深耕市場後台服務30多年贏得市場信任，近年將在數據應用與服務面向延伸至中台，包括在B2B方面，集保打造金融服務樞紐；B2C方面，致力發展普惠金融；B2G方面，協助國家金融市場監理。

2023年集保將發展願景與三大方向，落實在下列五大具體行動方案：

一、深耕基金市場多元服務

首要之務就是建置「境內基金集中清算平台」，藉由標準化、自動化的服務平台，降低業者作業成本並提升效率。

同時將優化「基金資訊觀測站」，包括打造ESG基金揭露專區、普惠金融教育專區、深化基金監理分析，以及基金資訊交換中心；在教育專區部分，集保將與子公司基富通合作推廣基金理財教育。

二、發展股務數位服務

集保電子投票服務於2023年將新增興櫃公司全面使用。「股東會視訊會議平台」，2022年72家公司採用，全數順利完成召開，今年將推出3.0新版系統功能優化。今年股務服務觸角也將延伸至股務訊息電子化通知（eNotice），讓投資人透過「集保e手掌握」app和電子郵件等管道，收到發行公司的股利通知。

三、接軌ESG永續投資趨勢

集保ESG IR平台已經提供國內外7家主要之ESG評分數據，集保將再研議發展本土投票顧問機構之可行性及建置逐案投票揭露系統，以協助投資人進行投票，公私協力推動ESG持續發展。

四、規劃複委託跨境保管服務

集保將與證交所分工合作，規劃建置「複委託保管服務平台」，負責後台款券保管帳務管理，搭配證交所充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效。

五、強化資安韌性

集保因應國際情勢與數位風險，透過主動資安監控及自動化工具，持續提升金融資安聯防，精實資安治理，強化資安防護，積極培育資安人才，讓投資人安心信賴。

此外，2023年基富通四大業務重點方向：

一、加強定期定額推廣

持續推廣定期定額與長期紀律投資的理念，並透過線上及線下活動推廣理財教育大力倡導。

二、鼓勵及早退休準備

近年基富通積極推動「好享退」、「好好退休」等兩大退休投資專案，近期專案內容再升級，持續增加基金檔數與保障型保險類別，吸引更多國人體認退休準備的重要，及早展開行動，落實普惠金融。

三、提升客戶服務體驗

基富通是線上基金交易平台，將推動官網介面優化、改版，及推出更便利投資人使用的app，另亦將同步發展大數據等新功能，提供更豐富、更人性、更便利的服務體驗。

四、積極投入公益推廣

基富通擔負社會責任的公益性使命，每年投入理財教育推廣、公益捐贈等活動。在金管會對退休議題的支持與重視下，112年基富通與集保、證基會、投信投顧公會、壽險公會等單位賡續推動「好好退休」專案及「好好變老」公益計畫，針對高齡關懷的公益團體，持續投入公益捐贈。