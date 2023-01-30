臺灣期貨交易所期許　2023年為國內期貨市場再創新猷

臺灣期貨交易所秉持「創新．韌性．永續」發展目標，實踐「 服務實質經濟、深化永續經營」願景。2022年總交易量超過3.8 億口， 2023年繼續大步邁進，推出客製化契約交易平台、 進一步擴大店頭集中結算業務、促進期貨業永續生態發展、 強化市場風險防衛機制及資訊安全。此外，大幅開展外資招商活動， 持續推升外資參與比重，在提升期貨市場安全及效率前提下， 引領期貨市場邁向新未來，並在國際競爭日益激烈衍生性商品市場， 開拓新契機。

在商品創新方面，將建置客製化契約交易平台， 提供交易人可依其交易需求， 彈性選擇擬交易之到期月份及履約價格等， 第一階段客製化契約標的將以最活絡之股價指數期貨及選擇權為主， 未來將擴大適用至個股類等其他商品範疇。

在擴大店頭衍生性商品結算業務方面， 繼結算會員自營交易自願性新臺幣利率交換契約(IRS)集中結算 後，將推出客戶端及新臺幣無本金交割遠期外匯(NDF)集中結算 。另在爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格認可方面， 已取得多國認可，如美國商品期貨交易委員會(CFTC)監督豁免 (No-Action Relief)及歐洲證券及市場管理局(ESMA)歐盟境外第三 國集中結算機構等，有助於美、歐、英、星、 澳等國外金融機構參與集中結算，後續將持續向加拿大等國申請QC CP，以吸引國際金融機構參與我國市場。

此外，升級市場防衛機制，包括強化期貨商端夜盤風控機制、 委託單刪單機制從期貨自營商端擴大適用至經紀商端以及提升資訊安 全防護韌性，持續強化期貨市場資安監理。同時， 建構期貨市場永續金融生態，協助期貨商導入永續治理架構， 提供交易人一站式便利服務，深化期貨市場永續發展。

更有甚者，衍生性商品無國界藩籬，各大型交易所環伺全球市場， 如何將行銷觸角擴展全球，展現潛力及商機， 進一步提升國際參與比重，也是臺灣期貨交易所今年的主軸之一， 除積極參與國際活動、 會議與談及與國際交易所及組織機構展開密集合作對話， 並於歐美亞洲國際會議參展、主動出擊辦理各項海外招商活動，包括 3月Boca期貨業協會年會， 與期貨商公會共同會晤國外交易所及外資機構，洽談合作商機，6月 英國倫敦國際衍生性會議參展及拜會歐洲投資銀行、10月美國芝加 哥國際期貨博覽會參展及與主要交易商進行對談， 並與國外期貨商合作，辦理說明會，行銷臺灣期貨市場，及11月新 加坡亞洲期貨協會，協同國內期貨商，一對一拜訪現行10餘家外資 客戶，及具潛力交易商等，拓展臺灣期貨市場國際版圖。

2023年在全球後疫情時代全面展開之際，挑戰及機會更甚以往， 臺灣期貨交易所期許領軍期貨市場，實現商品創新、多元化， 提升市場安全及效率，開拓國際動能，達成服務實質經濟願景， 為臺灣期貨市場再創新猷。