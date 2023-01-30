南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix在本月24日最新上線的南韓實境節目秀「體能之巔：百人大挑戰」，一上線就掀起熱烈討論，被譽為「真實版魷魚遊戲」，甚至在上線兩天內即登上Netflix全球排行榜第七名，除了超刺激的生存戰，還可欣賞到許多高顏值、身材完美的男女參賽者。

「體能之巔：百人大挑戰」找來了100名參賽者，而這100名參賽者皆來自不同的行業，包含了職業格鬥選手、消防隊員、健身網紅、模特兒、運動選手等。節目設立了五道淘汰賽關卡，其中包含了沙場肉搏、高處懸掛、移動重物等，不僅挑戰參賽者的力量、毅力及耐力，還需要運用到智慧，可說是囊括了體、智、能，讓在力量方面較為吃虧的女性也有機會獲勝。

最後的獲勝者能獲得3億韓元的獎金（約750萬台幣），各個參賽者為了獲勝都卯足全力。在一場一對一的指名淘汰賽中，一名男性參賽者指定一名女性參賽者為挑戰對象，坦率的說著「她應該贏不了男生」。女生在接受製作組採訪時也不甘示弱的說著「他精神不正常吧？他選錯人了」。看到該場面的網友們則紛紛表示「有良心的話應該選擇相似等級的人吧」、「男生真丟臉」，但也有人表示「這的確是最好的策略」、「因為是生存節目，所以應該先選擇對自己有利的」。

「體能之巔：百人大挑戰」的看點除了刺激的關卡外，各個男女參賽者的顏值及身材更是一大享受。

知名的參賽者包含了第一季「單身即地獄」的出演者車炫承，他除了是一名模特兒，同時也是多個知名偶像團體的伴舞，曾參加「街舞男戰士」的選拔，在IG上也擁有高達113.2萬粉絲。

姜千日在不久前出演了戀愛實境節目「粉紅謊言」，在「粉紅謊言」中的名字為姜太陽，本業是一名專為女性表演的18禁表演者。

秋成勳為前柔道選手，現為知名綜合格鬥選手，參與過許多國際賽事，拿下了不少獎項。另外，他也曾與女兒小愛出演親子實境節目「超人回來了」，累積了不少人氣。

另外，女性參賽者們的來頭也不小，顏值及身材也是讓人眼睛為之一亮。