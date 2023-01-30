（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增125例Omicron亞型變異株確定病例，分別為40例為本土、85例境外移入個案。本土病例方面，BA.2.75占比過半，首度超越BA.5成為國內主流病毒株。

指揮中心說明，125例Omicron亞型變異株確定病例中，40例為本土個案，分別是21例BA.2.75、14例BA.5、5例BQ.1，其中BA.2.75占比超越BA.5，成為本土主流病毒株。至於85例境外移入中包含46例BA.5、28例BF.7、8例BA.2.75、3例BQ.1。

對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75是BA.2的分支，雖有一定的免疫逃脫力、重複感染的機率，但更擔心BQ.1、BF.7、XBB等新變異株。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,551例、BA.2為1,032例、BA.2.75為162例、BF.7為151例、BA.4為104例、BQ.1為50例、XBB為32例；另累計本土確定病例：BA.5為1,610例、BA.2為2,538例、BA.2.75為92例、BQ.1為27例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

指揮中心表示，針對國內境外移入之85例個案，為62例男性、23例女性，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於今(2023)年1月8日至1月21日。其中檢出46例BA.5個案分別自中國(43例)，日本(3例)移入；28例BF.7個案自中國移入；8例BA.2.75個案分別自日本(3例)，韓國(2例)，中國、泰國及澳洲(各1例)移入；3例BQ.1個案分別自日本(2例)，美國(1例)移入。

據世界衛生組織(WHO)於今年1月25日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株約佔68.1%，其次為BA.2及其衍生變異株約佔16%、XBB等重組病毒變異株約佔10%；近期XBB.1.5變異株已至少於54國檢出，多來自美國，其次為英國、加拿大。

指揮中心說明，BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，依現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加。

另WHO表示，暫無證據顯示XBB.1.5變異株相較其他Omicron亞型變異株對群眾健康更具風險，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。

BA.2.75占比過半 成為台灣本土主流病毒株