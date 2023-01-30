（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增22,291例COVID-19確定病例，其中22,138例本土個案較上週一暴增110.8％，另有153例境外移入、確診個案中新增30例死亡。



指揮中心表示，今日新增之22,138例本土病例，為9,995例男性、12,138例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然是六都，依序為新北市(4,109例)，桃園市(2,799例)，臺中市(2,772例)，高雄市(2,492例)，臺北市(1,936例)，臺南市(1,601例)。



指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為17例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月1日至1月25日，死亡日期介於今年1月16日至1月27日。





指揮中心說明，今日新增153例境外移入個案中，為71例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去(2022)年11月14日至今年1月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計9,505,551例確診，分別為48,398例境外移入、9,457,099例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,276例COVID-19死亡病例，其中16,255例本土，另21例為境外移入。

開工日確診翻倍！1/30台灣增22,138例本土COVID-19確定病例 另有153例境外移入、30例死亡