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急，在線等！烏克蘭戰場武器故障 美軍線上客服出動

烏克蘭士兵「修理武器」的潛力超乎想像，「兩天前被炸壞的武器，今天就能修好再上戰場。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/30 14:07
烏克蘭士兵使用美軍支援的M777榴彈砲（圖／美聯社）

烏克蘭士兵使用美軍支援的M777榴彈砲（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭改變了現代戰爭的許多樣態，也樹立了跨國軍事合作的新模式。礙於不能直接派兵參戰，西方國家只能大舉軍援烏克蘭，但當武器失靈，該如何是好？通訊無遠弗屆，透過電話、網路視訊，美軍與盟友提供了線上客服，即時遠距障礙排除，烏軍如虎添翼。

美聯社報導，當一名烏克蘭士兵發現155 mm口徑的榴彈砲無法發射時，他立即打電話求救，「該怎麼辦？」線上另一端的美方技術小組，立即指導其手動調整擊針，使之成功發射砲火。

這簡短的描述，不過是戰場上的一瞥，真實情況卻險峻的多。在槍林彈雨中開啟連線後，往往得等士兵撤到安全位置，才能提供線上問題排解。若情況不允許、訊號不佳，就只能傳送圖片，讓專家透過畫面診斷問題。

為了助烏克蘭一臂之力，美國、北約（NATO）等國家，已組建一支日益龐大的客服大軍，總部位於波蘭，成員透過手機、平板的加密聊天室，為前線突遇武器故障問題的烏軍解惑。鑑於此「客服」資訊之機敏性，媒體皆承諾不公布地點與相關照片。

遠距維修小組透露，隨著西方將愈來愈多精密武器送至烏國，使用問題勢必會跟著增加。支援這項任務的成員，可望於未來幾週內從50人激增至150人，而加密聊天室也已從去年秋季的11個，遽增至如今的38個群組。

受訪的小組成員表示，烏克蘭士兵「修理武器」的潛力超乎想像，「兩天前被炸壞的武器，今天就能修好再上戰場。」

目前戰事仍無休止跡象，這項特殊的後勤修復網也將大舉進化，除了將服務站點擴大至歐洲其他國家，也計劃引進翻譯眼鏡，加強通譯能力，以便更快速直接地對話。

更重要的是，「客服」必須精進自身的專業能力並儲備零件，方能因應如愛國者飛彈系統（Patriot）、史崔克裝甲車（Stryker）、布萊德雷步兵戰車（Bradley）這類軍備故障的狀況。

美軍的付出並非徒勞無獲。由於烏克蘭總是將各種武器「操到」極致，直到無法使用為止，這可讓專家小組得知武器的能耐與極限，這可是尋常演習無法汲取的寶貴經驗。

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烏克蘭士兵使用美軍支援的M777榴彈砲（圖／美聯社）
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