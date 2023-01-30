送完坦克換戰鬥機？德國總理評援助烏克蘭：勿陷入武器競標戰

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）德國總理蕭茲迫於壓力，於25日鬆口向烏克蘭提供豹式坦克，面對烏國進一步呼籲供應戰鬥機，蕭茲表示不會提供，並重申勿陷入持續性的武器競標戰。

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俄烏戰爭已近一年，烏克蘭尋求西方盟國坦克支援反制俄國侵略，蕭茲（Olaf Scholz）在國際巨大壓力及國內激烈爭辯下，已於25日鬆口提供14輛德製豹2坦克給援烏，並允許他國運送豹式坦克支援該國。

美國聞聲宣布將以31輛艾布蘭（Ｍ1 Abrams）主戰坦克援烏。目前預計將獲得321輛主戰坦克對抗俄國的烏克蘭，也將作戰目光轉向空戰。

BBC報導，烏克蘭外交次長、前烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）進一步提出建立「戰鬥機聯盟」( fighter jet coalition），呼籲提供包括美國的F-16及F-35、法國的飆風（Rafales）以及瑞典的獅鷲（Gripen）等在內的戰鬥機給烏克蘭抗敵；烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）對外表示，還需要導彈，用以大幅減少俄軍的關鍵武器。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在每日談話影片中指出，需要美製ATACMS精準導彈，其射程達近300公里，有助於烏國因應俄國對都會區及平民的攻擊。

蕭茲在接受德媒強調，他的重點在於交付德製的豹2坦克，並重申不會向烏克蘭提供戰鬥機。蕭茲主張，在提供坦克後立即開始下一場辯論，會讓人覺得輕率，且會破壞民眾對政府決策的信心。他強調，「不要陷入持續性的武器競標戰。」

目前為止，華盛頓並未提供戰機，但表示將在周四（2月2日）與基輔「相當謹慎地」討論供應戰機一事。

蕭茲於「每日鏡報」(Tagesspiegel）採訪中，亦重申北約並未與俄國開戰，「我們不會允許這種升級」。他也證實，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）維持定期通話，最近一次是在2022年12月。

「我們需要彼此交談」，但蕭茲也表示，他很清楚，俄國入侵烏克蘭是絕對不可接受的，只有俄國撤軍才能解決此一局勢。