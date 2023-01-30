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美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/30 12:28
凝膠指甲常用的光療機有紫外線，長期使用有致癌疑慮。（示意圖/pexels）

凝膠指甲常用的光療機有紫外線，長期使用有致癌疑慮。（示意圖/pexels）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）如果妳是美甲控，肯定知道凝膠指甲，但妳可知用來固化凝膠的光療燈有紫外線，會損傷人體DNA（脫氧核糖核酸），長期使用可能增加罹患皮膚癌風險。該研究發表於科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）。

凝膠指甲的原理是透過光療機的光線照射，讓指甲油凝膠中的樹脂成份固化。由於其能做的款式多元、持久度高，也可幫助有咬指甲習慣、指甲容易斷裂的人強化指甲硬度，因此深受時下女孩喜愛。

美國聖地牙哥加州大學的研究人員解釋，美甲沙龍中常用的光療機通常是用340至395nm波長的紫外線燈，能深入肌膚，雖然商家宣稱這些光療機十分安全，但目前較少有針對其的廣泛研究。

研究人員表示，雖然光療機與日曬機的紫外線波長不同(280-400nm)，但過去研究已證實，日曬機所釋放的紫外線甚至比太陽還要強，有致癌的疑慮。

實驗室中，研究人員將人類和小白鼠的皮膚細胞暴露在光療機底下，以了解其紫外線波長對健康的影響。他們發現，僅照光一次約20分鐘後，有20%至30%細胞死亡，連續三次照光20分鐘後，約60%至70%的皮膚細胞死亡，餘下的皮膚細胞的線粒體和DNA則明顯受損，並出現與皮膚癌相同的突變模式。

研究人員表示，結果證明重複使用這些設備會損害人體細胞，但是否會增加罹患皮膚癌的風險，仍需進行更長時間的研究。

專門研究指甲健康的皮膚科醫師Dana Sterm博士說，我們都知道紫外線有害人體皮膚，也是一個造成皮膚癌的危險因子之一。由於我們很難去量化在操作凝膠指甲過程中，究竟皮膚暴露在紫外線中的風險有多高，建議消費者於美甲過程中，可配戴無指套手套或擦拭防曬乳等措施來保護皮膚，以降低紫外線所造成的傷害。

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