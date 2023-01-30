〈財經主筆室〉國運籤詩紛紛出爐 金兔年台股有好兆頭嗎？

周一是金免年開紅盤日，年後要展開新的投資布局，過年期間全台各大廟宇紛紛開出今年「國運籤」。像是被認為「神準」的台南南鯤鯓代天府的「武媚娘賞花」難得拿到13年來上上籤、大甲鎮瀾宮拿到薛仁貴救駕的中上籤、新北湧蓮寺的貴人一指笑顏開「中吉籤」，雖然也有台北保安宮抽出前景不明或北港朝天宮較不順遂的籤詩，但整體從各家「神明預告」來看，金兔年籤運中上偏多。

金兔年遇上總統大選前一年，加上新內閣年後啟動，與國運自然不無關聯，今年台股與經濟景氣能否「兔」飛猛進，還是「兔子上下蹦蹦跳」？除了神明保佑，天助自助者，恐怕也要多用心，賺有做功課之財。

「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃。」

《唐太宗令武媚娘賞花》，台南北門南鯤鯓代天府2023國運籤

南鯤鯓代天府連11年抽國運籤，2015年抽出「武則天坐天」，後來台灣真選出首位女總統，去年籤詩「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，結果美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時，更被網友拿出來直呼「神準」。

今年這篇《唐太宗令武媚娘賞花》，再度出現武則天，剛好在2024總統大選前一年，難免又添政治聯想，網友紛紛關注「令」這個動詞，跟「唐太宗會是誰？」當然，不只政治上，總統大選前各種朝野攻防、政策牛肉，也會與民生經濟有關，歷史經驗一般選舉年，多數有利股市表現。

廟方解讀唐朝是開唐盛世，從籤意來看，今年的民生經濟一定向上發展。無論是上半句「看看欲吐百花魁」，各家爭鳴、百花爭放是「榮景」的象徵，下半句「一灑清吉脫塵埃」，對照2022年台股大跌4千多點、金虎年大跌2,741點來看，若能一掃塵埃，無疑是令投資人鼓舞的事。只是「若能遇得春色到」，有個「若」字，意謂還是有個前提，想像空間也就多了。有法人認為俄烏戰爭結束，將是大利多，能否迎「春」備受期待。

「福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難，命內自然逢大吉，祈保分明得平安。」

《薛仁貴救駕》，大甲鎮瀾宮2023國運籤

每年吸引數十萬人遶境的中部最大廟宇大甲鎮瀾宮，今年抽出《薛仁貴救駕》國運中上籤。這詩背景是唐太宗想御駕親征高麗，神明託夢喻示他必須到山西龍門召募身穿白袍、姓薛名仁貴的壯士前來扶助，跨海遠征才有勝算。

經濟上「跨海逺征」，毫無疑問大家都會聯想「護國神山」台積電「國際化」之路，將砸400億美元在美國亞利桑那州蓋廠，也計畫在德國德累斯頓與日本建廠。台灣能否靠「矽盾」牌，贏得更多國際談判空間，重要性就像薛仁貴之於唐太宗一般。

也希望如籤詩所預言「君爾何須嘆苦難，命內自然逢大吉」，能福壽雙全，尤其以它占台股指數重中之重，牽動金兔年大盤風向。當然不只是半導體，在各國相繼解封之際，全球供應鏈重組、跨國區域合作，無論東進、南向、西進廣大台商、上市櫃公司來說，似乎也都是好預兆。

「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨。」

北港朝天宮2023人口癸酉籤

北港朝天宮也是網友公認前五大靈驗廟宇，每年都會抽出人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共6張公籤。不過今年廟方解讀今年籤詩跟兩年前一樣「不是很好」，2021年5月突然爆發國內疫情陷三級警戒，餐飲等內需服務業一度蕭條。廟方也建議行事跟做生意也要保守一點，不要太匆促。

經濟衰退陰霾勢必籠罩2023年。雖然春節期間美股反彈，但並未完全脫離熊市看法，同時各大科技金融公司近來紛傳大舉裁員動輒數千、數萬人，還有英特爾財報虧損等消息，法人擔心接下來要迎接第1季企業獲利衰退等負面消息，美國是全球最大消費市場，台股難脫牽連。

「一心雖急馬行遲，扁舟欲渡遇風時。等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移。」

台北大龍峒保安宮2023國運籤

籤詩意喻雖然心很急，百業看似復甦，但前方不明朗，現在前進會有狀況，要待風浪漸漸平息。 一樣也是喻示股市金兔年依舊有一些逆風與變數要挑戰。

不過其他像是新北蘆洲湧蓮寺中吉籤、彰化清水岩寺與西螺福興宮都是拿到中上籤、台南鹿耳門天后宮中平籤等。國運籤到底靈不靈？要不要信全看個人，不過謹慎投資、多元布局、分散風險，不要過於急躁、三思後行，依舊是抗震投資的必要法門。