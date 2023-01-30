台灣行政院長陳建仁內閣完整名單在這！ 31日交接上任

更新日期：2023-01-30 15:23

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）行政院長蘇貞昌今（30）日率內閣總辭，行政院秘書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥於今日下午舉行記者會，公布完整新內閣名單，新團隊將於明（31）日走馬上任。

李孟諺表示，行政院長陳建仁將組成「溫柔堅韌」內閣為主軸，以「穩健銜接政務」、「擴大世代參與」、「增加女性閣員」、「延攬地方人才」此4項原則組閣。包括留任蘇閣員、延攬中生代、聘請7位女性入閣，以及力邀五星表現的地方人才，讓內閣更「接地氣」。

李孟諺表示，新內閣將戮力達成蔡英文總統交付的4項任務，即「穩健邁向疫後復甦」、「強化社會安全體系」、「提升國家基礎建設」、「推動6大核心戰略產業」。新內閣將於明日無縫接軌，為人民做事，未來將團結一致，回應社會期待，完成人民託付，讓台灣更好。

陳宗彥也正式公布在4個原則、4項任務的指引下，所提出新的內閣名單。

行政院長為陳建仁，行政院副院長為鄭文燦，行政院秘書長李孟諺因悉知行政院各項協調工作留任；原內政部次長陳宗彥轉任發言人。

政務委員部分，吳澤成、林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、吳政忠、龔明鑫以及黃致達8位政務委員留任，其中吳澤成兼行政院公共工程委員會主任委員、吳政忠兼國家科學及技術委員會主任委員、龔明鑫兼國家發展委員會主任委員；原文化部長李永得為新增政務委員。

內政部由前基隆市長林右昌接掌，政務次長為留任的花敬群、以及新延攬的台鹽董事長吳容輝；外交部長吳釗燮、政務次長田光中留任、李淳擔任另一政務次長。

財政部長由政務次長莊翠雲升任，她是繼郭婉容、劉憶如母女後，該部史上第三位女性部長，也是首位國產業務出身的財長。

教育部長潘文忠、政務次長劉孟奇留任，林明裕具備完整的地方教育體系管理資歷，獲拔擢為政務次長。

勞動部長許銘春、 政務次長王安邦留任，另延攬法律方面專才、總統府副秘書長的李俊邑為政務次長。

行政院農委會主任委員陳吉仲、副主任委員陳添壽留任，陳駿季升任副主任委員。文化部長由史哲，王時思接任政務次長，李靜慧留任政務次長。

行政院環境保護署長張子敬、政務副署長蔡鴻德留任，中原大學環境工程學系教授王雅玢接任政務副署長，成為環保署成立36年來首位女性副署長。

國防部長邱國正及兩位副部長柏鴻輝、王信龍皆未更動；法務部長蔡清祥、兩位政務次長陳明堂及蔡碧仲皆留任；經濟部的部長王美花、政務次長曾文生與陳正祺留任；交通部長王國材及兩位政務次長陳伯彥、胡湘麟留任；衛生福利部長薛瑞元、政務次長王必勝及李麗芬留任；數位發展部的部長唐鳳及2位政務次長 闕河鳴、李懷仁留任；國家發展委員會主任委員龔明鑫，副主任委員游建華、施克和留任。

（持續更新）陳內閣名單如下：

單位 職務 人選 行政院 行政院長 陳建仁 行政院副院長 鄭文燦 行政院秘書長 李孟諺（留任） 行政院政務副祕書長 何佩珊 (留任) 行政院發言人 陳宗彥 (原內政部次長) 政務委員 吳澤成 （留任，兼行政院公共工程委員會主任委員) 林萬億（留任） 張景森（留任） 鄧振中（留任） 羅秉成（留任） 吳政忠（留任，兼國家科技及技術委員會主任委員） 龔明鑫（留任，兼國家發展委員會主任委員） 李永得（原文化部長） 黃致達（留任） 內政部 內政部長 林右昌 政務次長 花敬群（留任）、吳容輝 外交部 外交部長 吳釗燮（留任） 政務次長 田光中、李淳 國防部 國防部長 邱國正（留任） 國防部副部長 柏鴻輝（留任）、王信龍（留任） 財政部 財務部長 莊翠雲（原財務部政務次長） 政務次長 阮清華（留任）、李慶華 教育部 教育部長 潘文忠（留任） 政務次長 劉孟奇（留任）、林明裕 法務部 法務部長 蔡清祥（留任） 政務次長 陳明堂（留任）、蔡碧仲（留任） 經濟部 經濟部長 王美花（留任） 政務次長 曾文生（留任）、陳正祺（留任） 交通部 交通部長 王國材（留任） 政務次長 陳伯彥（留任）、胡湘麟（留任） 勞動部 勞動部長 許銘春（留任） 政務次長 李俊邑、王安邦（留任） 行政院農委會 主任委員 陳吉仲（留任） 副主任委員 陳添壽（留任）、陳駿季 衛生福利部 衛生福利部長 薛瑞元（留任） 政務次長 王必勝（留任）、李麗芬（留任） 行政院環境保護署 環境保護署長 張子敬（留任） 政務副署長 蔡鴻德（留任）、王雅玢 文化部 文化部長 史哲 政務次長 李靜慧（留任）、王時思 數位發展部 數位發展部長 唐鳳（留任） 政務次長 闕河鳴（留任）、李懷仁（留任） 國家發展委員會 主任委員 龔明鑫（留任） 副主任委員 游建華（留任）、施克和（留任） 國家科技及技術委員會 主任委員 吳政忠（留任） 副主任委員 林敏聰（留任）、陳儀莊（留任） 大陸委員會 主任委員 邱太三（留任） 副主任委員 梁文傑

詹志宏（原海峽交流基金會副董事長兼秘） 金融監督管理委員會 主任委員 黃天牧（留任） 副主任委員 蕭翠玲（留任） 海洋委員會 主任委員 管碧玲 副主任委員 洪文玲、周美伍（留任，兼任海巡署署長） 僑務委員會 委員長 徐佳青（原僑務委員會副委員長） 副委員長 阮昭雄 國軍退除役官兵輔導委員會 主任委員 馮世寬（留任） 副主任委員 李文忠（留任）、姜振中（留任） 原住民委員會 主任委員 夷將·拔路兒（留任） 副主任委員 谷縱·喀勒芳安（留任）、林碧霞（留任） 客家委員會 主任委員 楊長鎮（留任） 副主任委員 周江杰 行政院公共工程委員會 主任委員 吳澤成（留任） 副主任委員 顏久榮（留任）、葉哲良 行政院主計總處 主計長 朱澤民（留任） 副主計長 蔡鴻坤（留任） 行政院人事行政總處 人事長 蘇俊榮（留任） 副人事長 李秉洲（留任） 國立故宮博物院 院長 蕭宗煌（原文化部次長） 副院長 黃永泰 行政院原子能委員會 主任委員 張靜文 副主任委員 林立夫 其餘先前公布的名單 台灣美國事務委員會主任委員 楊珍妮（留任） 海峽交流基金會副董事長兼秘書 邱垂正 駐美代表 蕭美琴（留任）

（台灣英文新聞／張雅鈞製圖）

更新日期：2023-01-30 12:15

發布日期：2023-01-30 11:26

【更新蘇揆致詞全文】率內閣總辭蘇貞昌鞠躬道別 台灣完整內閣名單下午公布

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）行政院長蘇貞昌今（30）日上午主持臨時行政院會，通過內閣總辭案，並依例率全體閣員拍攝大合照。他於致詞表示，內閣團隊相互扶持、殫精竭慮，「純度萬分之9,999」，此後也盼各位閣員盼繼續「耐高溫、泡好茶」。今日下午行政院將於記者會上公布完整新內閣名單，新團隊將於明（31）日走馬上任。

開工第一日，蘇貞昌早早前往行政院，簽署公文，主持臨時行政院會，通過內閣總辭案，並與閣員握手致意，並依循傳統留下本屆內閣「畢業照」。近來內閣人事的紛擾也隨著蘇貞昌在現場深深一鞠躬，畫下句點。

蘇貞昌臨別前贈與閣員茶葉，他也在致詞中表示，四年來團隊相互扶持、殫精竭慮，「純度萬分之9,999、成色十足」，如今「旗號有改、隊形有變，但我覺得因為我們要守護台灣的心始終如一。」

蘇貞昌臨別前贈與閣員茶葉，表示搭配先前所贈的茶壺，盼各位繼續「耐高溫、泡好茶」。

前副總統陳建仁接任行政院長一職，日前已接連在臉書公布三波人事名單，今日下午將由行政院秘書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥舉行記者會公布包含次長人選在內的新閣員名單。明日一早舉行新舊內閣交接儀式，陳內閣便將擔起重任，與國人一起向前行。

陳建仁前也宣布，將組成「溫柔堅韌」內閣，目前女性首長人數增加至7位，其他職務的女性比例也有所提升。



蘇揆內閣總辭致詞全文：

各位閣員、同仁、夥伴，因緣際會我有幸帶領各位為國家做事、為人民服務，四年過了。四年前我們在這裡，沒有人看好，但是四年來我們一起合作、相互扶持，做了許許多多不一樣的事，創了不同的風格，也留下了許多的成績。

幾天前總統公開大力地肯定、感謝行政團隊，就是講各位努力所做出來的成績，我與有榮焉，而且覺得我們確實是走過這四年，很值得我們一起努力的日子，我非常非常感謝。

今天是我主持的第203次院會，我這一次當行政院長，也已經1,478天，從2019年1月14日我站在這裡和我們大家在一起，這每一天每一天、這每一次每一次的院會，我們在這個地方真的是殫精竭慮，我們真的是盡心盡力，我們真的是窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，我們真的全心為這個國家、為這個土地、為人民，我們都想做到最好。

當然限於我自己的能力有限，我還是覺得有些地方我們做得還不夠，但各位確實是做得非常好，這要由我這個帶頭的人來承擔。現在依憲法規定，我們緣盡於此，這個是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來。而我看著整個左右，我們這個團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9,999，成色十足，而各位也真的繼續地能為國為民，我也覺得我們大家還是被看見、被肯定，我就覺得很放心。

旗號有改、隊形有變，但我覺得因為我們要守護台灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，所以我雖然今天就要和各位來道謝、也道別，但看著各位繼續在未來陳建仁院長的領導下，同樣在這個房間、同樣在這個土地上繼續努力，我是覺得非常地安慰，也覺得非常地高興，各位接下來要更大的努力。

還記得在1月12日我宴請大家，送大家一支茶壺，今天我沒什麼可以送給大家，我送大家一些好茶葉，請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享。我很高興有很多話要想對各位講，但言語有時候不能盡意，所以在茶袋上我給各位留了一張小卡片代表我的心意，請各位琢磨。

我還是非常非常地謝謝時代的惠賜、總統的信任、立法院的幫忙、大家的全心全力，讓我有幸和各位在行政院這個最高行政機關一起走過這四年，我還是一句老話，千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你。