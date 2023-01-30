捷克準總統帕維爾挺烏克蘭友台灣　將於30日與蔡英文通話

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）捷克總統當選人帕維爾計畫將於當地時間週一（30日），與台灣總統蔡英文進行通話。帕維爾曾公開表示，捷克政府奉行的一中政策應輔以「兩制」原則。

捷克於1月27日至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾（Petr Pavel）以得票率58.32%勝出，將於3月９日正式就職，取代友中親俄的現任捷克總統澤曼（Milos Zeman）成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

台灣外交部指出，捷克總統大選第2輪選舉備受各界關注，選民投票踴躍， 投票率高達70.25%，較前次2018年的66.57%， 高出3.68%，也創下2013年總統直選以來的新高。

捷克媒體Expats、法新社報導，帕維爾週日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透話交談，並計畫於週一與蔡英文通話。

法新社引述分析人士指出，曾任北約軍事委員會主席的帕維爾，有強烈的親西方動力，並注重與歐盟及北約的關係。

他堅定支持烏克蘭，力挺該國加入歐盟，也因此則倫斯基第一時間以個人名義在推特發文，恭賀帕維爾贏得捷克總統選舉，並感謝他和捷克人民的堅定支持，還透露已邀請帕維爾訪問烏國。

帕維爾的發言人向法新社表示，帕維爾與蔡英文的通話預定於週一進行。

捷克在兩岸問題上奉行「一中政策」，但事實上捷克官員與台灣往來交流越發密切。帕維爾在接受捷克電台訪問時曾公開表示，會支持捷克與台灣之間的關係，並指出，該國一個中國政策應該以「兩制」原則輔之。



帕維爾強調：「如果我們跟台灣有特定關係，即是另一種制度，這並沒有錯，」他也提及，「與台灣維持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益。」



蔡英文表示，樂見捷克順利完成總統大選， 在民主發展進程中寫下新篇章， 期盼台捷基於共享價值持續密切合作， 在各類議題領域促進實質交流，深化民主夥伴關係， 並祝福新任帕維爾總統任期圓滿成功。

至於與帕維爾通話一事，總統府發言人張惇涵向媒體表示，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。

我國外交部29日晚間表示，捷克政府去年公布施政綱領（Policy Statement of the Government），將台灣列為在印太地區的重點合作國家， 隨後又推出印太戰略，重申台灣為捷克未來印太政策的主要夥伴， 將持續深化與台灣等印太地區民主夥伴的合作交流， 及關注台海情勢與南海議題。

外交部誠摯祝賀帕維爾勝選， 並盼在既有穩固的雙邊關係基礎上，共同促進兩國繁榮及人民福祉。