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中國解除台灣63家業者輸入禁令 陸委會：中方已讀不回、溝通困難

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/30 10:11
金門高粱、台灣啤酒（圖／中央社）

金門高粱、台灣啤酒（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國去年12月以註冊訊息不完整為由，無預警禁止台灣多家食品業者產品輸入，我方多次抗議未果。昨（29）日國台辦宣布放行了遭禁業者，但陸委會對於中方在過程中始終模糊回應，不欲溝通，表達不滿。

國台辦透過新聞稿指出，國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等、金門縣長陳福海等人與工商團體向中方轉達訴求，對此中方「高度重視，積極處理」，經審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊、更新註冊資訊，對不符要求的企業也逐一說明具體原因。

從禁止輸入到解禁，都是中國片面決定。陸委會表示，我方政府多次兩岸協議管道，要求中國說明台灣業者應檢附之文件，卻屢遭對方已讀不回，或模稜兩可回應。

陸委會提到，針對國台辦說法，必須檢視後續通關情況，方能核實台灣產品是否真的已獲解禁，可重新出口中國。此外，中國必須釐清產品「註冊不符合要求」、「註冊訊息不完整」、「不規範」的原因，才是展現誠意的方式。

陸委會呼籲中國國台辦，無論是針對民眾、企業或政治人物，都應積極協調，並解決從中央到地方行政要求不一致、法令不齊備的問題。

受到這波禁令影響的包括台灣水產品、金門高粱、台灣啤酒、零食糕餅產品等。其中中國要求業者出示「原料/配料占比」與「加工工藝（製程）」資訊，引發爭議，部分業者認為內容涉及商業機密，拒絕補件。
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