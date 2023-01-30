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被逼著打賞？數位支付興起 美國小費文化走向失控

消費者抱怨，難道以後連看牙醫都要給小費了？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/30 09:00
美國伊利諾州高爾夫俱樂部結帳機顯示小費選項（圖／美聯社）

美國伊利諾州高爾夫俱樂部結帳機顯示小費選項（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在西方國家，上館子給小費已成了一種文化，但這項傳統卻逐漸成了一種負荷。許多美國人抱怨，小費要求益發過火，不給不上道，給了卻千百個不情願，且甚至已「蔓延」至非餐飲業的其他行業。

根據美聯社，美國消費者開始在社群媒體發牢騷，指現在走到哪兒都得付小費，從得來速、街口麵包店買杯咖啡或馬芬蛋糕、到貸款公司，難道之後連看醫生都要多付服務費？

除了「追討」小費的產業有增多之勢，數位支付的興起，也使消費者常常在結帳時，被機器的自動小費提醒功能殺個措手不及，有的甚至高達30%。突然之間，所有商家的繳費螢幕都出現了此功能，連線上購物也不例外。

傳統的小費桶，還能因手邊沒有零錢而忽略，但零現金支付，則使消費者難以逃避。畢竟，螢幕直逼眼前，旁邊是店員與來來往往的客人，不給小費豈不是尷尬？

就員工的立場而言，拿小費本就有理。賓州費城某餐廳內負責做咖啡的38歲店員Dylan Schenker表示，他時薪15美元，一個月光是小費就能拿到400美元（新台幣12,071元），大大減輕了他的房租壓力。對於能花大錢喝咖啡卻抱怨小費的人，他完全無法認同。

從前，餐廳員工的薪資往往低於基本工資，小費文化應運而生，作為貼補員工的方式，但學者發現，如今咖啡廳、櫃檯式服務餐廳（如速食餐廳、快餐店）的員工，多半都能領到基本工資，且服務有限，憑什麼領小費？消費者的怨氣其來有自。

金額稍大的訂單，給點小費不為過，若只點一杯4塊美元的飲料，就要多花一筆小費，在如今通膨高漲的年代，消費者確實是吃不消，也可以理解其不滿。說到底，給小費本就該是自發、自願的行為，強逼打賞，委實難堪。

被逼著打賞？數位支付興起 美國小費文化走向失控

被逼著打賞？數位支付興起 美國小費文化走向失控
伊利諾州高爾夫俱樂部結帳機小費選項（圖／美聯社）

被逼著打賞？數位支付興起 美國小費文化走向失控
伊利諾州餐廳結帳機小費選項（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-01-30 16:58 GMT+08:00

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