〈投資理財〉筆電市場不容樂觀 鴻海、「電子五哥」全力衝刺新藍海市場

2022年全球經濟、資本巿場動盪不安，台股共下跌2741點， 市值縮水8兆元，科技業者渡過辛苦的一年。 難得的是鴻海集團在供應鏈短料影響下，營收仍能創新高，達到6. 62兆餘元，值得肯定。但是整體NB筆電市場， 2023年將可能延續去年不景氣，宜保守看待。

2022年「電子五哥」廣達、英業達、緯創、和碩、仁寶， 整體筆電出貨量合計1億4600萬台，年減23％。 今年第一季全球筆電出貨僅約1.86億台， 比2021年減少約24.5％，2023年全球政經情勢不明朗， 預計出貨量約1.71億台，年減幅度約7.8％。 今年農曆新年提早， 全球2023年初訂單提前到2022年底出貨， 導致第一季筆電出貨量僅約3510萬台，創10年新低。

不過，外界預估第二、三季將明顯回溫，其中第二季估季增17. 8％，第三季季增13.7％，第四季趨緩，季增2.2％。 由於中美貿易摩擦依舊，筆電供應鏈轉移， 美系品牌將主導代工廠全球佈局，市場變化仍然不夠穩定， 挑戰不小。

鴻海集團目前在台灣、中國、越南、墨西哥、印度等5大地區佈局， 173處營運據點，綿密佈局，2022年面對疫情、區域衝突、 零組件短缺衝擊，挑戰艱鉅，年營收仍然能夠年增10.5％， 達6.62兆元，再創歷史新高，表現均優於預期，確實不易。

全球筆電需求不佳，業者紛紛開發新藍海市場。 2023年鴻海布局電動車、數位健康、機器人3大產業， 以及人工智慧、半導體、新世代通訊等3大核技術的「3+3」 新領域，在全球開疆闢土，究竟能夠再摩擦出什麼樣的火花， 值得投資人密切關注。

以5大筆電廠營運觀察，今（2023） 年只有英業達表示樂觀態度，其他各廠都保守看待。 英業達最近在越南投資新台幣5.5億元新台幣，設立新廠， 生產智慧裝置產品，目前除了中國、墨西哥、捷克，都有生產基地。

英業達去年12月營收403.25億元，月減8.63％， 年減22.69％，全年NB筆電出貨1990萬台，下滑7％， 第一季步入傳統淡季，不過第二季展望正向，可望切入電競場， 增加新客戶，有機會增加新的成長力道，帶動業績增長。

廣達去年12月營收1063.29億元，月減5.1％， 年減14.8％，第四季營收3272.17億元，季減35. 68％，全年筆電出貨5770萬台，年減23.37％， 但是在營收方面，整體全年營收為1兆2815億元，年成長13. 47％，再創歷史新高。未來廣達將走向智慧製造、醫療、 移動領域，期待新商機來臨。

緯創2022年第四季營收2638億元，季增5.5％，年增0. 15％，全年營收9486億元，毛利697億元， 營業淨利274億元，歸屬母公司業主淨利111.63億元， 年增7％，每股淨利4.01元，創近11年新高， 再度達到4元以上高標。不過，PC市場營運前景不容樂觀， 尤其俄烏戰爭及美國升息，都可能投下變數，緯創表達保守看法。

EMS大廠和碩去年下半年忙於調整去化存貨， 面對今年總體經濟較差，但是通訊與車電業務兩大動能加持， 整體業績仍然可望正成長， 今年首季筆電出貨量可能年減10至20％。但是整體而言， 新一代科技進展仍將創造商機，例如AI人工智慧、通訊技術、 汽車電子、電動車、元宇宙都蓄勢待發，值得期待。

和碩2022年12月營收1127.69億元。月減0.62％， 年減27.61％，第四季3580.3億元，季增1.5％， 年減20.8％，全年營收1兆3183.79億元，年增4. 33％，連續9年達成兆元目標。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★