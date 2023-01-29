Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

全民共享金發放恐舉債？財政部闢謠：經費來自歲計賸餘

根據財政部，行政院函送立法院審議之「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案將於2月1日審議，此特別條例規劃用於挹注健保基金、擴大公共運輸補貼、普發現金等9類範圍。

By 財經組, 台灣英文新聞
2023/01/29 21:07
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）行政院推「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，預計對每位國民發放共享金，被立委質疑恐讓國家舉債，對此，財政部澄清該政策經費是以中央政府部分約3,800億元為財源，其中普發現金經費約1,400億元，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。

根據財政部，行政院函送立法院審議之「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案將於2月1日審議，此特別條例規劃用於挹注健保基金、擴大公共運輸補貼、普發現金等9類範圍。

財政部提到，近年該部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長，適時增加還債，截至111年底長期債務實際數為5兆6,998億元，低於預算數6兆3,994億元，實際債務比率28.2%，亦較預算數31.7%大幅降低。

財政部指出，這顯示政府恪遵財政紀律，債務控管成效更獲國際主要信用評等公司肯定。未來將持續採行審慎之財政政策，增加財政韌性，以確保國家長遠發展。這也是回應外界對於發放共享金是否會讓中央舉債等相關疑問。

1月初台北市第三選區立委當選人王鴻薇表示，她發放現金要舉債，是債務共享。對此，蘇貞昌表示，稅收超乎預期，等到7月審計結果出來後才能動用，開年後發現金，是動用稅計賸餘，這都是依據預算法的相關規定。
全民共享
共享金
財政部
疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例

相關新聞

新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委
新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委
2023/01/27 19:17
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
2023/01/25 15:05
（更新）蘇貞昌鬆口1800億扣備用金台灣「全民共享」 游盈隆：蔡英文決策權威性受挑戰
（更新）蘇貞昌鬆口1800億扣備用金台灣「全民共享」 游盈隆：蔡英文決策權威性受挑戰
2023/01/03 16:40
【更新】台灣財政部長蘇建榮請辭25日生效　行政院：次長阮清華代理部長
【更新】台灣財政部長蘇建榮請辭25日生效　行政院：次長阮清華代理部長
2022/12/22 15:39
補件也沒用！中國禁止台灣酒類進口 8家業者已補件仍被擋
補件也沒用！中國禁止台灣酒類進口 8家業者已補件仍被擋
2022/12/10 21:18

更新時間 : 2023-01-29 23:30 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面
搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底
【內閣人事最新】準閣揆陳建仁公布確定名單　政務委員增至9人
【內閣人事最新】準閣揆陳建仁公布確定名單　政務委員增至9人
新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委
新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
新內閣衛福部長薛瑞元傳留任 非王必勝接任
新內閣衛福部長薛瑞元傳留任 非王必勝接任
老年人接種輝瑞COVID追加劑出現中風案例？美國FDA展開調查
老年人接種輝瑞COVID追加劑出現中風案例？美國FDA展開調查