全民共享金發放恐舉債？財政部闢謠：經費來自歲計賸餘

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）行政院推「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，預計對每位國民發放共享金，被立委質疑恐讓國家舉債，對此，財政部澄清該政策經費是以中央政府部分約3,800億元為財源，其中普發現金經費約1,400億元，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。

根據財政部，行政院函送立法院審議之「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案將於2月1日審議，此特別條例規劃用於挹注健保基金、擴大公共運輸補貼、普發現金等9類範圍。

財政部提到，近年該部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長，適時增加還債，截至111年底長期債務實際數為5兆6,998億元，低於預算數6兆3,994億元，實際債務比率28.2%，亦較預算數31.7%大幅降低。

財政部指出，這顯示政府恪遵財政紀律，債務控管成效更獲國際主要信用評等公司肯定。未來將持續採行審慎之財政政策，增加財政韌性，以確保國家長遠發展。這也是回應外界對於發放共享金是否會讓中央舉債等相關疑問。

1月初台北市第三選區立委當選人王鴻薇表示，她發放現金要舉債，是債務共享。對此，蘇貞昌表示，稅收超乎預期，等到7月審計結果出來後才能動用，開年後發現金，是動用稅計賸餘，這都是依據預算法的相關規定。