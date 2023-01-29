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巴基斯坦2起重大意外！巴士火燒車、學校遠足船難 死亡人數逾50人

當地伊斯蘭學校舉辦遠足活動，載有25到30名學生的船隻翻覆。推特上可以看到當時搜救的影片，許多孩子毫無意識地被幾位大人抬離水邊。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/01/29 20:07
巴基斯坦29日一台巴士從陸橋上墜落，導致火燒車及多人死亡。（圖/中央社）

巴基斯坦29日一台巴士從陸橋上墜落，導致火燒車及多人死亡。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）巴基斯坦29日一台巴士衝出橋面後墜入山溝，引發大火燒車並導致41人死亡，未料同一天西北部一間學校進行遠足活動，一艘載有25到30名學生的船隻翻覆，至少10名兒童喪生、9人失蹤，兩起嚴重意外死亡人數已達51人。

綜合媒體報導，巴基斯坦西南部俾路支省一台在橋上行駛的巴士衝撞橋上1根柱子後失控衝出橋面，墜入山溝後整台車起火，當時載有48名乘客，全數被困在火燒巴士中。案發起因可能和過勞工作或超速有關。俾路支省（Baluchistan）拉斯貝拉縣（Lasbela）資深官員安炯（Hamza Anjum）說司機當時恐怕已經睡著了，或是在長途駕駛期間可能超速。

在悲劇發生的同一天，當地伊斯蘭學校舉辦遠足活動，載有25到30名學生的船隻翻覆。勞夫說，已經救起11名兒童，其中6人情況危急。當地警方官員勞夫（Mir Rauf）表示，恐仍有將近9人失蹤，救援行動持續中。

勞夫表示，所有死者年齡都介於7到14歲之間。推特上可以看到當時搜救的影片，許多孩子毫無意識地被幾位大人抬離水邊。在巴基斯坦，一旦超載的老舊船隻失控導致乘客落水，通常會造成大規模溺水。

至於交通意外，中央社報導，巴基斯坦部分公路年久失修、安全措施寬鬆和駕駛大意，當地道路安全紀錄其糟無比。客運巴士經常滿載，乘客通常不繫安全帶，這意味著單一交通事故造成高死亡人數很常見。
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交通意外
交通事故
火燒車
船難

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