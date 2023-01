巴基斯坦2起重大意外！巴士火燒車、學校遠足船難 死亡人數逾50人

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)巴基斯坦29日一台巴士衝出橋面後墜入山溝,引發大火燒車並導致41人死亡,未料同一天西北部一間學校進行遠足活動,一艘載有25到30名學生的船隻翻覆,至少10名兒童喪生、9人失蹤,兩起嚴重意外死亡人數已達51人。

綜合媒體報導,巴基斯坦西南部俾路支省一台在橋上行駛的巴士衝撞橋上1根柱子後失控衝出橋面,墜入山溝後整台車起火,當時載有48名乘客,全數被困在火燒巴士中。案發起因可能和過勞工作或超速有關。俾路支省(Baluchistan)拉斯貝拉縣(Lasbela)資深官員安炯(Hamza Anjum)說司機當時恐怕已經睡著了,或是在長途駕駛期間可能超速。

在悲劇發生的同一天,當地伊斯蘭學校舉辦遠足活動,載有25到30名學生的船隻翻覆。勞夫說,已經救起11名兒童,其中6人情況危急。當地警方官員勞夫(Mir Rauf)表示,恐仍有將近9人失蹤,救援行動持續中。

勞夫表示,所有死者年齡都介於7到14歲之間。推特上可以看到當時搜救的影片,許多孩子毫無意識地被幾位大人抬離水邊。在巴基斯坦,一旦超載的老舊船隻失控導致乘客落水,通常會造成大規模溺水。

至於交通意外,中央社報導,巴基斯坦部分公路年久失修、安全措施寬鬆和駕駛大意,當地道路安全紀錄其糟無比。客運巴士經常滿載,乘客通常不繫安全帶,這意味著單一交通事故造成高死亡人數很常見。

#boat with 25 Madrassa #children on board capsized in Tanda Dam in southern #Kohat district of #khyberPakhtunkhwa. 11 children rescued and shifted to hospital, #Edhi officials said. @KPRescue1122 pic.twitter.com/lyvSjcLJJ8