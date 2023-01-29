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前北約軍事委員會主席帕維爾當選捷克總統 未來與台灣互動方式受矚目

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/29 17:53
捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）（美聯社圖片）

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）（美聯社圖片）

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導）捷克總統大選昨（28）日落幕，最後由前北約軍事委員會主席帕維爾（Petr Pavel）以將近58.32%的得票率擊敗前總理巴比斯（Andrej Babis），而作為一個堅定的北約與歐盟支持者，這或許代表著捷克選民選擇了持續往西方國家靠攏的路線。

事實上，捷克總統本身是一個儀式性的角色，實際的政治權力其實握在總理手上，不過由於總理係由其指派，且仍掌有部分外交權力，其影響力仍然不小，而由於兩名候選人的性質，這次選舉甚至被認為是民粹寡頭政治與自由民主制度之爭。

巴比斯是一名億萬富翁，他在2017年至2021年間擔任捷克總理，其任期間因為利益衝突、被歐盟指控挪用補助款而被調查，除此之外，還與共產黨有著非正式的聯盟關係。

相較之下，公開宣誓繼承捷克獨立後第一任總統哈維爾（Vaclav Havel）志向的帕維爾，則多次主張應維持捷克北約與歐盟會員國身分，在確定當選後立刻獲得了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的祝賀，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示，感謝其對歐盟價值的強烈支持。

而在俄烏戰爭的當下，捷克選舉也理所當然出現試圖影響選舉方向的假消息浪潮，甚至還有針對候選人及其支持者的死亡威脅。BBC報導指出，本周稍早帕維爾甚至必須在推特上公開發言澄清在網路上流傳的他的死亡謠言，據信，這些謠言大多是從俄國網路企業Yandex上流出。

值得注意的是，據捷克媒體捷媒Seznam Zprávy報導，帕維爾外交政策顧問、前外交官科拉羅（Petr Kolář）已證實，帕維爾將在29日與澤倫斯基及蔡英文通話。捷克政府去年在其「施政綱領」中將台灣列為印太地區重點合作國家後，一個支持北約與歐盟的新總統將如何與台灣互動，無疑將成為兩國未來合作的焦點。
北約
捷克

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