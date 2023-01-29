【內閣人事再更新】陳建仁公布第三波名單 吳釗燮、邱國正、邱太三留任

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）準閣揆陳建仁今（29日）公布第三部內閣人事名單，全為現任人員留任，包含外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三，另外，前台北市議員梁文傑將接任陸委會副主委。

陳建仁今於Facebook發文，公布第三波內閣名單，以外交國防與兩岸事務部會首長為主。陳建仁也說，相關部會的次長、副主委也大致徵詢完畢，將在明天正式上班日對外宣布，新的內閣團隊也即將上工。

這次名單包含外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三，預定接任行政院發言人陳宗彥表示，這次國防外交與兩岸事務機關首長名單，是總統蔡英文與陳建仁進行充分討論，以持續落實加強全民國防、國安外交工作零距離、穩健兩岸政策為原則，讓國防外交與兩岸事務等工作，能夠穩健銜接並迅速就定位。

另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，其陸委會副主委遺缺將由前台北市議員梁文傑接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。



內定行政院副院長鄭文燦表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午公布。有傳言勞動部次長將由前總統府副秘書長李俊俋接任，正式消息也將於30日發出。