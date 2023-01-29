天冷釀中風、猝死！春節寒流146人疑因低溫死亡 專家提醒5徵兆

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）連兩波寒流造成全台低溫，春節期間有146人疑因低溫死亡，也有多起中風送醫事件，專家提醒若發現單側手腳不能動或講話大舌頭等現象，代表有中風風險，而出現胸悶、冒冷汗、胸痛，或疼痛延伸到下巴或肩膀等心肌梗塞發作跡象，也要急速就醫。

中央氣象局持續針對各地發布低溫特報，春節期間全台疑因低溫猝死人數直達上百人，雲林縣從春節以來每天緊急送醫高達近百件，猝死人數則以台北28、桃園26人最多，年紀最小為一歲女嬰。

根據氣象局，本週北部溫度持續下探10度以下，引發許多人心血管與腦血管疾病，導致心肌梗塞猝死案例。根據衛生局，23日起至29日清晨，共有36位民眾因無呼吸心跳送醫，其中33人潛在內科疾病，主要為心血管疾病、肺炎等。

林口長庚紀念醫院急診醫學部醫師趙從賢說，心血管疾病、腦血管疾病和心肌梗塞，天氣寒冷時容易發作，包括年紀比較大或有高血壓、高血糖、高血脂的病人要特別注意，而低溫時也容易腦中風，如果發現手腳不能動，特別是單側手腳不能動，或者是講話有大舌頭的現象，也要趕快急診接受治療。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋則表示，天氣寒冷，溫差過大時，曾有慢性疾病或心血管病史的民眾為容易猝死的高危險族群，若出現胸悶、冒冷汗、胸痛，或疼痛延伸到下巴或肩膀等心肌梗塞發作跡象，務必緊急就醫。

聯合報報導，臨床統計，最容易發生猝死的時間點是夜間及清晨，這兩時段為一整天環境溫度最低的時段，李建璋提醒，家中若有老人家、或行動不便、中風家人，家屬應要注意其身體狀況。

桃園昨共18人疑因低溫心肺功能停止，僅四人送醫後救回，猝死年紀最小為一歲女嬰，聯合報指出，凌晨五時十女嬰與父母還有互動，之後開始嗜睡，父母以為是天冷、活動力下降，直到昨午發現女嬰已無呼吸心跳，搶救無效。

天氣部分，氣象局表示，29日清晨各地受輻射冷卻影響，低溫下探八至十度，最快要到明天才會逐漸回暖，直到周三都是晴到多雲天氣，僅花東零星飄雨，白天高溫回升至廿度以上，但短暫回溫三天，周四再迎一波東北季風南下，各地將再度轉涼。