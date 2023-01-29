蕭邦手稿曝光！波蘭主題館打開「死亡之書」大啖國民菜　Netflix影集《獵魔士》作者現身台北國際書展

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，主題國為波蘭，邀請到歐洲知名作家及插畫家來台分享，將於1月31日世貿一館登場，以下為您整理出10大亮點。
1. 蕭邦手稿曝光！波蘭主題館打開「死亡之書」
波蘭主題國館主視覺以國家經典紅色為代表色，
2. Netflix原創影集《
力邀6位重量級作家、2位知名插畫家及重
此外，將來台的還有《跳舞的熊》、《獨裁者的廚師》作者維特多．
3. 波蘭之夜大吃道地國民菜
成立於2008年的四人表演團體DAGADANA將來台演出，曲風融合波蘭和烏克蘭的民族音樂、爵士樂和電子音樂。活動現場也將端出波蘭知名風味料理「獵人燉肉」，早在15世紀就已經出現在餐桌上，至今是每個家庭幾乎都有的絕活；只要問任何一個波蘭人，都會驕傲的說「我媽做的燉肉是世上第一！」
日期：2月4日
時間：19:30-21:00
地點：書展主題廣場
4. 比利時館竹子低碳設計
設計以低碳排為核心規劃設計，並選用可回收重複使用的竹子做為場館主要結構材料，呈現11家法語出版社，包括7家童書繪本，3家漫畫出版社，將於2月2日在書展現場紅沙龍特別介紹自2020年發起的「樂讀比利時Lisez-Vous Le Belge? 」活動；同時舉辦系列活動，從譯者、繪者等角度探討比利時繪本、漫畫文化，並邀請插畫家瑪琳．史奈德（Marine Schneider）來台互動。
5. 義大利首度設館參展
展出年輕插畫家安德烈·安蒂諾里(Andrea Antinori)、瑪麗安娜·科波(Marianna Coppo)、瑪爾塔·潘塔萊奧(Marta Pantaleo)、伊蕾內·佩納齊(Irene Penazzi)、卡米拉·平托納托(Camilla Pintonato)、盧卡·塔利亞菲科(Luca Tagliafico)、維羅妮卡·特魯特羅(Veronica Truttero)、朱莉婭·托邁(Giulia Tomai)等人的作品。
6. 韓國館擴大規模
邀請三位重量級作家來台，包括獲獎無數囊括東西文學賞、東仁文學賞、大山文學賞、黃順元文學賞、李箱文學賞等，在台已經出版《世界的盡頭我的女友》、《海浪本為海》（皆暖暖）的清新派知性作家金衍洙。深入青少年議題創造群體共感、擊破社會體制的《杏仁》、《三十的反擊》作者孫元平。加上長年寫作不輟深獲校園學子歡迎、也是資深媒體人的郭雅藍，都將參加台北書展與讀者交流寫作者的正向能量和能夠散發的社會力量。
7. 國際作家系列活動
日本方面，被譽為「三島由紀夫再世」的芥川賞作家平野啟一郎，將來台與讀者面對面；越裔加拿大作家金翠自幼經歷所謂「船民」的越南難民潮，最後落腳加拿大，擁有法學和翻譯雙學位，作品獲獎無數，並譯成29種不同語言；以及與台灣淵源深厚的德國作家施益堅、日本法學作家熊倉 潤等，還有台灣讀者熟悉的香港作家陳浩基、輕小說作家香草、香港暢銷作家喬靖夫、香港推理作家莫理斯等。
8. 童書主題館「海泱泱」
9. 預售票怎麼買？
展期全面採用交通卡(悠遊卡＋一卡通及icash2.0) 刷卡入場，門票預售自12/21-2/5，紙本票、數位票於ibon開賣。
10. 三大族群免費入場
台北國際書展
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