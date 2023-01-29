蕭邦手稿曝光！波蘭主題館打開「死亡之書」大啖國民菜　Netflix影集《獵魔士》作者現身台北國際書展

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，主題國為波蘭，邀請到歐洲知名作家及插畫家來台分享，將於1月31日世貿一館登場，以下為您整理出10大亮點。

1. 蕭邦手稿曝光！波蘭主題館打開「死亡之書」

波蘭主題國館主視覺以國家經典紅色為代表色， 融合傳統與現代波蘭設計元素的展館，由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃三場主題展覽，最吸睛的為「 世界文明史珍本古籍展」，將展出有關古埃及至歐洲文藝復興、 哥倫布發現新大陸等珍本古籍複製品， 可一睹埃及象形文字、達文西鏡像文字，見證紙莎草紙、中世紀羊皮紙，歐洲第一本關於東方的植物生態專書《中國植物誌》，以及死亡之書《埃及通往來生之旅》、19世紀著名「鋼琴詩人」蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》珍貴手稿。

2. Netflix原創影集《 獵魔士》作者來台

力邀6位重量級作家、2位知名插畫家及重 要出版社來台，包含波蘭當代最受歡迎的暢銷小說《 獵魔士》系列的作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski），《獵魔士》在全世界各大暢銷榜皆佔有一席之地，其後改編為電玩《巫師》風靡全球玩家。

此外，將來台的還有《跳舞的熊》、《獨裁者的廚師》作者維特多． 沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）、「波蘭薩芙」的當代詩人瑪珍娜·博古米拉·基拉爾（Marzanna Bogumila Kielar）、身兼記者、電影與漫畫評論家於一身的Bartosz Sztybor等，以及詩人、跨界創作者、 童書作者及插畫家等，將舉辦朗讀活動、互動工作坊等。

3. 波蘭之夜大吃道地國民菜

成立於2008年的四人表演團體DAGADANA將來台演出，曲風融合波蘭和烏克蘭的民族音樂、爵士樂和電子音樂。活動現場也將端出波蘭知名風味料理「獵人燉肉」，早在15世紀就已經出現在餐桌上，至今是每個家庭幾乎都有的絕活；只要問任何一個波蘭人，都會驕傲的說「我媽做的燉肉是世上第一！」

日期：2月4日

時間：19:30-21:00

地點：書展主題廣場

4. 比利時館竹子低碳設計

設計以低碳排為核心規劃設計，並選用可回收重複使用的竹子做為場館主要結構材料，呈現11家法語出版社，包括7家童書繪本，3家漫畫出版社，將於2月2日在書展現場紅沙龍特別介紹自2020年發起的「樂讀比利時Lisez-Vous Le Belge? 」活動；同時舉辦系列活動，從譯者、繪者等角度探討比利時繪本、漫畫文化，並邀請插畫家瑪琳．史奈德（Marine Schneider）來台互動。

5. 義大利首度設館參展

展出年輕插畫家安德烈·安蒂諾里(Andrea Antinori)、瑪麗安娜·科波(Marianna Coppo)、瑪爾塔·潘塔萊奧(Marta Pantaleo)、伊蕾內·佩納齊(Irene Penazzi)、卡米拉·平托納托(Camilla Pintonato)、盧卡·塔利亞菲科(Luca Tagliafico)、維羅妮卡·特魯特羅(Veronica Truttero)、朱莉婭·托邁(Giulia Tomai)等人的作品。

6. 韓國館擴大規模

邀請三位重量級作家來台，包括獲獎無數囊括東西文學賞、東仁文學賞、大山文學賞、黃順元文學賞、李箱文學賞等，在台已經出版《世界的盡頭我的女友》、《海浪本為海》（皆暖暖）的清新派知性作家金衍洙。深入青少年議題創造群體共感、擊破社會體制的《杏仁》、《三十的反擊》作者孫元平。加上長年寫作不輟深獲校園學子歡迎、也是資深媒體人的郭雅藍，都將參加台北書展與讀者交流寫作者的正向能量和能夠散發的社會力量。

7. 國際作家系列活動

日本方面，被譽為「三島由紀夫再世」的芥川賞作家平野啟一郎，將來台與讀者面對面；越裔加拿大作家金翠自幼經歷所謂「船民」的越南難民潮，最後落腳加拿大，擁有法學和翻譯雙學位，作品獲獎無數，並譯成29種不同語言；以及與台灣淵源深厚的德國作家施益堅、日本法學作家熊倉 潤等，還有台灣讀者熟悉的香港作家陳浩基、輕小說作家香草、香港暢銷作家喬靖夫、香港推理作家莫理斯等。

8. 童書主題館「海泱泱」

「海泱泱」源自鯨魚台語發音「海翁」，由座頭鯨等16種海洋生物引導， 帶領親子從立體結構、 平面意象和文字作品等各面向探索海洋的神秘。 海泱泱童書主題館內以繪畫的童心、美術的視覺、工藝的觸感、 知識的基底、閱讀的路徑、互動的趣味等形塑海洋意象與想像力， 以插圖圖卡顯示海洋生物中文、台羅拚音，融入聲音元素，介紹16 種海洋生物。

9. 預售票怎麼買？

展期全面採用交通卡(悠遊卡＋一卡通及icash2.0) 刷卡入場，門票預售自12/21-2/5，紙本票、數位票於ibon開賣。

10. 三大族群免費入場

台北國際書展 將於1月31日2月5日世貿一館登場，18歲以下及持展期當日高鐵台鐵桃園以南、 宜花東票根者免費入場。 外籍人士持護照及居留證亦可免費入場參觀。

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