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Google首頁出現珍奶和台灣土狗！超萌互動遊戲你玩過了嗎？

3年前的今天，珍珠奶茶被正式列入Emoji，Google塗鴉也一同慶祝這個台灣國民飲品的生日。Google也強調，這款遊戲的主角就是台灣土狗以及台灣高山犬。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/01/29 16:05
Google推出超萌互動遊戲，讓網友自製珍奶。(圖/截圖自Google塗鴉遊戲畫面)

Google推出超萌互動遊戲，讓網友自製珍奶。(圖/截圖自Google塗鴉遊戲畫面)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）今天（29）是手機上珍珠奶茶Emoji（表情符號）的生日，Google為慶祝這個時刻，在首頁推出超可愛的小遊戲，讓進入頁面的網友能DIY製作珍奶，最後還會打出分數，你也來試試看自己能不能夠打造完美珍奶給上門的客人吧！

Google搜尋首頁時不時會根據時事設計不同的圖示與遊戲，這個創意被稱為Google塗鴉（Google Doodle），而今天世界各地都看到了珍奶與小狗出現在Google上，原來是因為3年前的今天，珍珠奶茶被正式列入Emoji，Google塗鴉也一同慶祝這個台灣國民飲品的生日。

點進遊戲中，會出現可愛手繪台灣土狗推著小販車，準備開張一家行動珍奶小舖，而網友的工作就是協助他製作各種不同口味的珍奶，每個客人的要求不同，配料和飲料的比例要看圖示說明，如果成功按比例完成珍奶製作，就可以得到3顆星，如果有一點失誤，則會被扣星。

Google珍奶遊戲共會有5位客人，據報導，這些客人都是一些「熟面孔」，原來他們都曾出現在過去的Google塗鴉遊戲，像是天氣青蛙、貓女英雄等。Google也公布當時發想此遊戲的過程於YouTube上，十分有趣可愛。

據維基百科，Google的第一個塗鴉是在1998年為火人祭活動設計的，現在已經變成記念名人生日、偉大發明和重大事件的插畫。由於每個國家都有獨特的節日和插圖，Google塗鴉採設計外包模式，不過據報導，今天的珍奶小遊戲在多個不同國家的伺服器都可以看到。

點進詳細資訊，還可看到Google對於台灣珍奶的介紹，當中提到這種台灣飲品最初是一種當地美食，在過去幾十年裡迅速流行起來。珍珠奶茶起源於台灣傳統茶文化，最早可追溯到17世紀，不過到1980年代，我們今天所知道的珍珠奶茶才被發明出來。

Goolge指出，隨著過去幾十年台灣移民的浪潮，將這種飲料帶到海外，且對原始珍珠奶茶的創新仍在繼續。 世界各地的商店持續嘗試新口味、添加劑和混合物。 亞洲各地的傳統茶室也紛紛加入波霸熱潮，此風潮已席捲新加坡、日本、韓國等國家。Google也強調，這款遊戲的主角就是台灣土狗以及台灣高山犬。

Google首頁出現珍奶和台灣土狗！超萌互動遊戲你玩過了嗎？

Google推出超萌互動遊戲，讓網友自製珍奶。(圖/截圖自Google塗鴉遊戲畫面)
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