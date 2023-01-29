台灣故宮新掌門人蕭宗煌　上任後三大棘手問題如何拆解？

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)新內閣出爐！故宮館長吳密察遭拔官，將由文化部政務次長蕭宗煌接管掌門人一職。

綜合媒體報導，故宮去年摔碎國寶，許多長期存在的黑幕也跟著見光，包含吳密察長期只用自己人，或研究員遇缺不補導致人手不足等，此次不留任似乎不意外，故宮館長將由文化部政務次長蕭宗煌接管，尚未上任就已有諸多棘手問題等著他。

蕭宗煌於1958年嘉義出生，文化大學美術學系畢業，1983年入職文建會（現文化部）美術科，1994年派駐法國巴黎文化中心，是前任中華民國博物館學會理事長，曾任高雄市立美術館館長、國立台灣博物館館長、國立台灣美術館館長，2018年至今擔任文化部政務次長。

國境解封後故宮將如何吸引觀光客？鬧得沸沸揚揚的改制問題？蘭千山館文物是否寄存所引起的爭議該如何平息？都是新官上任後將面臨的燙手山芋，蕭宗煌將利用多年深耕藝術行政及博物館領域的經驗，協助故宮回到博物館專業，讓館員有更大的空間可發揮。

「文物不屬於任何人、是大家共同的資產，我的任務就是好好保護」，蕭宗煌接受媒體訪問時提及，故宮就是一個大百科，服務的不只是國外觀眾。台灣的藝術家如果要讓作品登峰造極，一定要看中國文物，要了解全世界的美術史也不能迴避中華文化。



(圖/陳建仁臉書)