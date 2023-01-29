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陳福海廈門會見宋濤 協商確認金門高粱酒即日起可輸中

這趟廈門行是過去3年以來，陳福海與縣府團隊再度踏上廈門島內，此次協商也成功讓被禁一個多月的金酒再度輸入中國地區。

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/01/29 15:05
金門縣長陳福海（左）29日在廈門與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤（右）見面後，宣布中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼。（圖/金...

金門縣長陳福海（左）29日在廈門與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤（右）見面後，宣布中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼。（圖/金...

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國日前以在華註冊編號標示規定不具體為由阻擋台灣酒類輸入，金門縣長陳福海29日前往廈門會見中共國台辦主任宋濤，討論註冊卡關問題，協商後確認中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼，即日起金門高粱酒可輸中。

綜合媒體報導，陳福海28日率領縣府團隊赴廈門，並於今（29日）與宋濤會面，兩人就金門各界關切的民生經濟議題對接討論，也爭取兩岸小三通春節專案能更完善延續，同時協商讓被禁一個多月的金酒再度輸入中國地區。

央廣報導，陳福海於1月7日的春節人道小三通首航日，曾搭船赴廈門迎接鄉親，但未真正通關；因此，這趟廈門行是過去3年以來，陳福海與縣府團隊再度踏上廈門島內。陳福海一行的廈門首站是前往大嶝島考察拜會。

陳福海表示，經過了金酒公司與縣府團隊不斷地努力，在開春時節在華註冊卡關問題獲得重大突破，今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面後，對方傳達好消息「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」，因此本月28日起，金門高粱酒就可以繼續輸入大陸地區，也期盼這樣能為廈門公司業績向上提升帶來一個新契機。

陳福海說，目前金酒公司正規劃針對大嶝島居民，給予專用配售酒的可能性，希望透過金酒廈門公司「爭取免關稅、專供酒的配售方式」，讓金門高粱酒的銷售能夠更大幅度提升。

中國2022年底時，以在華註冊編號標示規定不具體理由阻擋台灣酒類產品數入，包含金酒、台啤等大廠都受到影響，台啤當時表示，8月初接獲中國相關單位通知食藥署轉國庫署，限期於8月底前完成補件，確認已完成補件，卻仍於12月9日被告知該編號狀態失效，產品因此必須暫時禁止輸入。
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更新時間 : 2023-01-29 19:13 GMT+08:00

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