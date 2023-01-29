1/29新冠肺炎新增本土2萬7105例、22人死亡及245例境外移入

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27,350例COVID-19確定病例，分別為27,105例本土個案及245例境外移入；另確診個案中新增22例死亡(其中1例為境外移入個案)。



指揮中心表示，今日新增之27,105例本土病例，12,020例男性、15,073例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,462例)，臺中市(3,226例)，高雄市(3,181例)，桃園市(3,139例)，臺北市(2,450例)，臺南市(2,197例)，彰化縣(1,239例)，新竹縣(782例)，新竹市(733例)，屏東縣(663例)，苗栗縣(662例)，雲林縣(564例)，基隆市(562例)，宜蘭縣(477例)，南投縣(410例)，嘉義縣(384例)，花蓮縣(333例)，嘉義市(264例)，臺東縣(168例)，金門縣(131例)，澎湖縣(72例)，連江縣(6例)。



指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為10例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年8月15日至今(2023)年1月25日，死亡日期介於去年8月15日至今年1月25日。

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有肝硬化、食道靜脈瘤出血、慢性腎病等病史，曾接種2劑新冠疫苗，1/24因症狀至急診就醫採檢新冠PCR陽性確診，開立口服藥物莫納皮拉韋治療，返家當天有腸胃道出血症狀，1/25在家中昏迷緊急送醫，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染、肝硬化。



指揮中心說明，今日新增245例境外移入個案中，為129例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月29日至今年1月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,601,363例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,116,683例排除)，其中9,483,267例確診，分別為48,314例境外移入、9,434,899例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,246例COVID-19死亡病例，其中16,225例本土，個案居住縣市分布為新北市3,136例、臺北市1,760例、臺中市1,737例、高雄市1,614例、臺南市1,218例、桃園市1,201例、彰化縣1,058例、屏東縣637例、雲林縣527例、南投縣522例、苗栗縣455例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。