美國中國恐為台灣問題開戰　空軍上將備忘錄外流時間表曝光　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國空軍機動司令部司令Mike Minihan示警，美國與中國將於未來兩年開打。

綜合外媒報導，四星上將Minihan於備忘錄警告美國及中國最快恐將於2025年為了台灣問題開戰，他說「我希望自己錯了。」該備忘錄日期訂在2月1日，但已於1月27日在網路上流傳，並獲五角大廈證實，雖然內容無法代表美國國防部對中國的看法，但多少坐實美國的擔憂。

Minihan指出，美國及台灣將於2024年進行總統大選，屆時恐替中國製造軍事行動的機會。下令各指揮官在2月28日前回報備戰中國做的主要努力。

備忘錄的受文者是空軍機動司令部（Air Mobility Command ，AMC）全體航空聯隊指揮官及其他空軍作戰指揮官，Minihan制定備戰目標，包括建立一支經過強化、準備就緒、充分整合且靈活應變的聯合部隊機動小組，2月前往靶場以殺傷力為最高原則練習瞄準目標頭部射擊。

Minihan提到，商用無人機群可能是美中衝突的源頭，下令KC-135空中加油機單位備妥可同時載送100架無人機的運輸機，並指示部隊在 3 月之前解決好個人事務，確保為衝突做好準備。

美國空軍發言人稱，Minihan的指示是希望一旦嚇阻無效的話，空軍部隊準備好應對未來衝突。