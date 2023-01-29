點子王來囉！史哲曝掌台灣文化部後關鍵　爭議背景遭起底

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)史哲曝接棒文化部長後的關鍵目標，但未上任前具爭議的過去已被起底，上任後的一舉一動勢必被加倍放大檢視。

綜合媒體報導，行政院長陳建仁昨（28）日晚間宣布第二波內閣名單，將由高雄副市長史哲接任李永得位置掌管文化部，史哲父親史英是人本教育文教基金會董事長，史哲就讀東海大學資訊科學系期間曾參與野百合學運。創立「東海人間工作坊」積極投入政治，後肄業於國立中興大學應用數學研究所。

現年54歲的史哲是陳菊愛將，2004年跟隨陳菊進入行政院勞工委員會，擔任勞保局總經理；2006年陳菊當選高雄市市長，先任高雄市政府新聞處處長，後轉任高雄市政府文化局局長；2020年陳其邁於補選中當選後回任高雄市政府副市長，被外界稱為點子王，高雄駁二特區為重要政績。

史哲今（29）日於臉書分享接棒後將繼續努力實踐的「壯大台灣內容、建立文化自信」，將從紀錄、典藏、創作各面向結合新科技讓台灣內容進入生活大眾。他強調，疫情趨緩世界各國解封，許多團隊重啟國際巡演，台灣文化內容的輸出將會是關鍵，同時避免因為國門開啟後文化人才外流。

然而，新官還未上任黑歷史已被起底，維基百科頁面上顯示，2001年辦理台中縣大安鄉松柏漁港工程涉嫌圍標、2002年被台中地檢署依貪汙罪嫌起訴但獲判無罪、2008年與女記者車上激吻爆婚外情、2015年被抗議粗遭逼退高雄美術館長謝佩霓等。

網紅「歷史哥」李易修在政論節目上透露，史哲是包著文化皮的政治人，長期在高雄耕耘，他的手滲透之深，「文化部應該要超然一點才對，可是卻用這麼具有政治性的人。」過去曾在陳菊任內的去中化、拆銅像等，並預言史哲上任後製造文化上的去中化以及各種意識形態，強度絕對遠遠高於前任的文化部長李永得，「3個月內，史哲必定幹大事。」