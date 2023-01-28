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〈投資理財〉台灣物流產業快速崛起商機多 值得注意尋寶

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/01/28 22:53
台灣物流產業快速崛起 (圖片/PIXABAY)

台灣物流產業快速崛起 (圖片/PIXABAY)

新冠疫情改變人類消費習慣，物流產業崛起，呈現新興複合型態，透過資通訊（ICT）、物流設備，整運輸、倉儲、卸運、包裝、自動流通、配送、資訊管理，實踐物流高效率，極有機會成為未來流通市場重要獲利來源之一，相關產業值得投資人注意。

物流業涵蓋領域廣，吸納就業人口多，對促進生產、消費、調整產業結構與轉型，都有重要作用，已逐漸成為許多城市轉型升級的新產業。中國目前70座城市，積極發展物流產業，包括北京、杭州、南京、上海、天津、青島、寧波、深圳、廣州、廈門、福州、蘇州等，都有完整規劃，南韓釜山也正積極發展物流產業，其基礎設施、經商環境、市場經濟，都隨之快速發展，未來有可能成為世界主要物流中心。

值得重視的是中國規劃重點城市物流產業，並與新一代ICT技術積極融合，強化金融業資訊，整合建設物流園區、保稅區、自貿區，並發展各種專業物流，促使港口城市將來有機會成為全球主要物流中心。

目前台灣自由經濟示範區中，新北、桃園、基隆、台中、台南、宜蘭、屏東，都正發展物流產業，如果能夠整合資通訊（ICT）、金融業、保稅區、自貿區，以及物流設備、倉儲、包裝、資訊科技等多面向需求，應具備發展潛力，值得政府重視。

全球當前都在談物流運輸產業升級，其中「生態物流」是全球商業活動的發展趨勢，隨著電商快速成長，2019年全球物流車輛為530萬輛，2030年將增加到720萬輛，碳排放量將增加到600萬噸，如何節能減碳，成為重要議題及商機，而電動貨車或氫能源車可望在其中扮演要角。

台灣以桃園市為生態物流的示範區，包括青埔綠能物流聚落、機場倉儲物流聚落、楊梅智慧共享創儲聚落、大溪商圈、沙崙綠倉示範、中華郵政物流暨華亞科技園區，都正積極布局綠色應用場域，作為全台生態物流發展的標竿。
中華郵政正積極規劃在林口建置智慧物流園區，將成為全台單一座規模最大的物流中心，發展智慧郵務服務、智慧物流園區，全部將導入綠色能源，打造物流園區的永續模式。

新冠疫情造成電子商務快速成長，成為進攻型關鍵策略，企業大幅拉高電商物流的投資規模與服務品質，電商物流成為直接有機會接觸消費者的重要角色，各商家競相投入資源，帶動電商物流的快速成長與品質變革。

值得注意的是冷鏈物流快速崛起，2022年至2023年，農委會規劃投入126億，加速推動低溫生產物流建設，以保障食品安全及流通管理，並配合消費者食材及食品採購，已快速轉向量販、超市、超商等現代化通路，經由標準化冷鏈物流配送至宅料理的比例持續提升，吸引業者積極投入布局。

由於商機龐大，統一（1216）、全家（5903）、全聯等流通、生活產業，相繼投百億元，設立大型物流倉儲中心，提供宅經濟、短鏈供應良好的服務品質。統一是在台南樹谷園區，以及桃園楊梅打造物流中心，全家以168億元，投資台中、花蓮、新竹物流中心，全聯在高雄崗山投資智慧冷鏈物流中心。這些物流中心佈局，都已看到2024年的需求。

物流產業是下一個國家競爭力的重要指標，尤其台灣以出口導向，物流將是影響整體競爭力的重要指標，經濟部希望透過物流產業朝向城市物流、電商物流、冷鏈物流、跨境物流等方向發展，結合資通訊、智動化等科技，帶動台灣物流產業快速升級轉型，打造具國際競爭力的智慧物流服務業。

台灣物流產業正快速發展，最近無人化包裹智取站、貨物自動分揀服務，都帶動新竹物流、統一速達等多家業者，參與創新城市物流服務，成功導入國產「智動化」物流技術，並協助中華郵政、奇威名品等17處物流服務據點，快速成長發展，導入國產智動化服務技術。

2021年台灣倉儲物流不動產交易金額高達124.7億元，年增率48％，電商平台如momo、網家PChome、蝦皮購物、奇摩購物，都在積極規劃物流系統，而第三方物流業者，也在積極擴點。壽險業者如國泰人壽、南山人壽、三商美邦、全球人壽，都以購後回租，或以分租方式經營物流倉儲，年報酬率達4％，不失為固定收益的好投資，物流倉儲產業正夯，未來極有可能成為新興產業。

上市櫃公司方面，值得觀察的標的包括：嘉里大榮（2608）、宅配通（2642）、德記（5902）、遠雄港（5607）、立益物流（1443）、勤益控（1437）、中連（5604），都是相關物流產業，最近立益物流股價旱地拔蔥，從每股21元左右，直颷至30元左右回檔，正透露物流股未來發展潛力，未來發展值得持續關注，應有機會成為亮眼新興產業。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
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