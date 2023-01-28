佔領區猶太會堂遭槍擊 疑為報復以色列軍事行動

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 一名槍手昨（27）日在以色列東耶路撒冷佔領區的猶太會堂進行掃射，導致至少7人喪生，這是以色列數年來最嚴重的槍擊事件之一，而由於發生時間在以色列軍隊突襲約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）並射殺9名巴勒斯坦人之後，當局已將其視為恐怖攻擊事件。

〈半島電視台〉報導指出，事發當下，一輛車先是停在了猶太會堂門口，隨後一名槍手下車開始無差別攻擊，造成至少7人喪生、數人受傷，隨後遭到趕到現場的警察擊斃；部分傷患的傷勢嚴重，仍未脫離死亡危機。

雖然還沒有組織出面承認犯行，控制加薩走廊的巴勒斯坦的哈瑪斯（Hamas）接受〈路透社〉訪問時表示，這起攻擊是針對以色列對哲寧犯罪行為及以色列侵占巴勒斯坦土地的「自然反應」，不過並沒有承認是他們所為，而是僅稱讚整起行動，約旦河西岸和加薩走廊的巴勒斯坦人則發起了慶祝活動。

事實上，這也不是哲寧第一次被以色列軍隊攻擊。

除了去（2022）年4月以色列軍隊攻擊該城難民營並進行大規模逮捕行動及「反恐掃蕩」外，20年前以色列軍隊首次襲擊該城，就造成至少52名巴勒斯坦人喪生，並付出了大約23名士兵的性命。自此哲寧就成了巴勒斯坦地區反抗以色列的重要據點與精神象徵。

由於哲寧不僅有難民營，更是哈瑪斯重要的軍事據點，以色列在這裡的搜查與零星、小規模的軍事行動從未斷過，過去一年更是幾乎每天發生，並造成至少200名當地居民與反抗組織士兵死亡，以色列方也有一定程度的傷亡。

根據以色列政府的說法，26日的行動是為了收繳非法武器並揪出潛藏在當地的恐怖分子，不過在突襲難民營後隨即與當地民兵組織爆發武裝衝突，後續雙方的摩擦持續升溫，以火箭與空襲互相回應，包括聯合國秘書長在內的各界呼籲雙方自制，以避免進一步的衝突。