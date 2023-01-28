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網購請小心！台灣刑事局公布高風險網路賣場前5名 下單後個資最常被竊

111年高風險賣場前五名排名為「博客來網路書店」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」。

By 社會組, 台灣英文新聞
2023/01/28 20:47
詐騙歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫進行電話詐騙，最常發生的網站為「博客來網路書店」。（圖/中央社）

詐騙歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫進行電話詐騙，最常發生的網站為「博客來網路書店」。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）刑事局今（28日）公布111年全年度高風險賣場前五名，第一名再度由「博客來網路書店」拿下，其次為「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」。在這些平台上購物後可能被不肖人士致電要求解除分期付款，民眾務必小心。

民眾在網路電商平台上下單後，有時會接到聲稱訂單有誤的電話，刑事局指出，這是詐騙歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫後，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定，來進行的詐騙手法。

根據刑事局受理解除分期付款案件統計，111年高風險賣場前五名排名為「博客來網路書店」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」。再前一年則是「博客來網路書店」、「迪卡儂」、「誠品網路書店」、「遠傳friDay購物」及「蝦皮拍賣」。

警方表示，歹徒會駭入電商或委託商的系統資料庫，取得消費者的姓名、電話、消費資料及付款方式，再假冒電商業者的客服人員，打電話給民眾要求提供消費時的信用卡、金融卡上的金融機構電話號碼。

而後，詐騙歹徒再假冒該金融機構，打電話給民眾，謊稱協助民眾解除分期付款錯誤設定，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款。不只如此「拍賣平臺個人賣家」遭詐騙案件亦有增加趨勢，其詐騙手法為由歹徒假冒買家，並利用拍賣平臺聊天系統，以「無法下單」之名義，給予假拍賣平臺客服連結或QR Code，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，同樣騙取民眾銀行帳戶資訊。

警方呼籲，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼時，請務必提高警覺，慎防竄改來電之詐騙電話，電話中如聽到關鍵字「重複扣款」、「升級VIP」及「解除分期付款設定」等關鍵字，請立即掛斷，並將相關資訊通報165反詐騙諮詢專線。

針對這些高風險賣場，刑事局除每週發函通知針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。
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