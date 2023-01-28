【台灣內閣人事更新】第二波名單出爐 內政部長林右昌、文化部長史哲

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）準閣揆陳建仁組新內閣，人事任命逐漸底定，第二波新公布名單中文化部長確定由高雄市副市長史哲出任，內政部長則是前基隆市長林右昌，教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、退輔會主委馮世寬等人則留任。

陳建仁28日晚間於Facebook發文，寫道「今天我陸續徵詢相關部會首長人選，這是我公布的第二波內閣成員名單，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是我這次組閣的原則。」他表示「所有閣員將在這兩天就定位，待年假結束開工上班後，就會向國人同胞正式宣佈。」

貼文中公布的名單人選包含內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院長蕭宗煌，留任者包含衛福部長薛瑞元、交通部長王國材、教育部長潘文忠、數發部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、金管會主委黃天牧、原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang•Parod）、客委會主委楊長鎮、主計總處主計長朱澤民、人事總處人事長蘇俊榮、台灣美國事務委員會主委楊珍妮等人。

史哲為現任高雄市副市長，根據自由時報，史哲被稱為「點子王」，不但是駁二藝術特區的大力推手，10幾年來不斷擴展高雄的設計能量，讓高雄市近年的藝文展演活動發展活躍。他也是催生高雄市立總圖的重要人物，過去還曾協拍《痞子英雄》等影集，讓全台看見高雄各地景點。