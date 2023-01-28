Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

PTT要求信箱更新 150萬鄉民被登出！崩潰喊「最漫長的一夜」

PTT表示，進行登入的過程中，某些第三方的App 有可能沒支援填寫聯絡信箱的頁面，造成登入異常，若碰到這樣的問題，建議先透過BBS介面，或是利用 https://term.ptt.cc/ 來填寫聯絡信箱。

By 科技組, 台灣英文新聞
2023/01/28 19:44
知名論壇批踢踢實業坊（PTT）登入畫面。（截圖自PTT）

知名論壇批踢踢實業坊（PTT）登入畫面。（截圖自PTT）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）知名論壇批踢踢實業坊（PTT）28日半夜將150萬名使用者強制登出，並要求要填寫可用信箱並以驗證碼登入，然而許多人跑完流程卻沒收到驗證信，登不進去可急死鄉民了，紛紛喊「這是鄉民最漫長的一夜」。

綜合媒體報導，PTT總註冊人數超過150萬人，不過近年該網站新增「聯絡信箱」功能，目的是讓使用者可以重置密碼以取回帳號、收到密碼異動、信箱更改以及異常登入等提醒訊息，但因為填寫狀況不踴躍，加上許多人當初填寫的是學校或工作信箱，畢業或離職後不一定能使用，PTT因此利用這次機會，一次性的邀請所有使用者填寫聯絡信箱，若先前已經填寫過了，將會需要再次確認並填寫能夠長期持有的信箱。

PTT28日半夜將所有鄉民們登出，並全面強制重新認證登入，不少鄉民想不起自己原本的登入密碼，有的則是用手機介面進行認證，但是認證信遲遲等不到、收到後認證碼又寫是錯誤，或是流程當中卡頓、斷線，各種災情不斷，造成許多用戶不滿，不少人在站外痛批PTT這項規定非常「低能」。

對此，PTT表示，進行登入的過程中，某些第三方的App 有可能沒支援填寫聯絡信箱的頁面，造成登入異常，若碰到這樣的問題，建議先透過BBS介面，或是利用 https://term.ptt.cc/ 來填寫聯絡信箱。

根據今周刊報導，PTT高峰期曾有超過15萬名使用者同時上線、站內擁有2萬個不同主題看板，每日2萬篇新文章和50萬則推文，總註冊人數超過150萬人
PTT
批踢踢實業坊

相關新聞

【IPair 愛情公寓】上櫃電商「尚凡」法說會邀鄉民參與　現場發雞排與珍奶　
【IPair 愛情公寓】上櫃電商「尚凡」法說會邀鄉民參與　現場發雞排與珍奶　
2022/10/26 15:14
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
2022/08/20 10:20
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
2021/05/14 16:57
中國為WHO募款宣傳卻「24天募得12萬台幣」 民眾：寧願捐給狗！
中國為WHO募款宣傳卻「24天募得12萬台幣」 民眾：寧願捐給狗！
2020/06/10 14:03
【更新】台灣南部累計共2名大學生「確診」武漢肺炎 曾分別到法國與德國留學或旅遊
【更新】台灣南部累計共2名大學生「確診」武漢肺炎 曾分別到法國與德國留學或旅遊
2020/03/19 17:55

更新時間 : 2023-01-29 00:09 GMT+08:00

最受歡迎

111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面
搞笑愛情韓劇「浪漫速成班」 一探南韓對補習狂熱的真實面
新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委
新內閣財政部長由莊翠雲就任 文化部長李永得轉任政委
【內閣人事最新】準閣揆陳建仁公布首波確定名單　文化部長等人選待定
【內閣人事最新】準閣揆陳建仁公布首波確定名單　文化部長等人選待定
新內閣衛福部長薛瑞元傳留任 非王必勝接任
新內閣衛福部長薛瑞元傳留任 非王必勝接任
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
美國前國務卿龐培歐回憶錄：金正恩說中國人都是騙子 北韓需駐南韓美軍保護
美國前國務卿龐培歐回憶錄：金正恩說中國人都是騙子 北韓需駐南韓美軍保護
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
【更新】陳明通請辭•蔡明彥接國安局長　林佳龍總統府秘書長、管碧玲掌海委會
【更新】陳明通請辭•蔡明彥接國安局長　林佳龍總統府秘書長、管碧玲掌海委會