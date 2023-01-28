PTT要求信箱更新 150萬鄉民被登出！崩潰喊「最漫長的一夜」

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）知名論壇批踢踢實業坊（PTT）28日半夜將150萬名使用者強制登出，並要求要填寫可用信箱並以驗證碼登入，然而許多人跑完流程卻沒收到驗證信，登不進去可急死鄉民了，紛紛喊「這是鄉民最漫長的一夜」。

綜合媒體報導，PTT總註冊人數超過150萬人，不過近年該網站新增「聯絡信箱」功能，目的是讓使用者可以重置密碼以取回帳號、收到密碼異動、信箱更改以及異常登入等提醒訊息，但因為填寫狀況不踴躍，加上許多人當初填寫的是學校或工作信箱，畢業或離職後不一定能使用，PTT因此利用這次機會，一次性的邀請所有使用者填寫聯絡信箱，若先前已經填寫過了，將會需要再次確認並填寫能夠長期持有的信箱。

PTT28日半夜將所有鄉民們登出，並全面強制重新認證登入，不少鄉民想不起自己原本的登入密碼，有的則是用手機介面進行認證，但是認證信遲遲等不到、收到後認證碼又寫是錯誤，或是流程當中卡頓、斷線，各種災情不斷，造成許多用戶不滿，不少人在站外痛批PTT這項規定非常「低能」。

對此，PTT表示，進行登入的過程中，某些第三方的App 有可能沒支援填寫聯絡信箱的頁面，造成登入異常，若碰到這樣的問題，建議先透過BBS介面，或是利用 https://term.ptt.cc/ 來填寫聯絡信箱。

根據今周刊報導，PTT高峰期曾有超過15萬名使用者同時上線、站內擁有2萬個不同主題看板，每日2萬篇新文章和50萬則推文，總註冊人數超過150萬人