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春節後確診病例只報重症病患 通報隔離作業、給付項目一併調整

莊人祥說，會等年假結束後與各部會討論，「是很大的變動，需要花很多時間處理配套，還有與民眾宣導」。

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/01/28 16:48
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日本將在5月初調降新冠肺炎的法律定位，改成與季節性流感等常見傳染性疾病相同的等級，至於台灣是否降級，指揮中心表示春節過後將調整「確診病例定義」，改為只通報新冠重症，其他相關通報作業、政策與給付都會一併調整。

指揮中心發言人莊人祥27日表示，我尚未確定新冠肺炎分類等級調降的時間點，但未來政策傾向改變確診病例定義，輕症不再被視為必通報對象，僅有重症需要通報與計算，因此病例數僅包含重症病患數量，而原先的隔離政策「5+n」也將取消。

根據莊人祥，若未來只監視新冠重症病例，代表非重症病例不需通報，現行確診者「5+n」的強制隔離政策、給付項目、輕症隔離等，也將一併調整。莊人祥說，會等年假結束後與各部會討論，「是很大的變動，需要花很多時間處理配套，還有與民眾宣導」。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，新冠肺炎致死率逐漸輕微，臨床治療上可考慮視為呼吸道感染疾病。但要特別注意的是，若未來新冠肺炎調降為與流感相同等級，或取消指揮中心開設，有可能取消全台各區醫學中心專責病房、專責加護病房開設，回歸原有的負壓隔離病房，比照流感重症，新冠重症也用同樣方式收治。不過目前專責病房、PCR費用及抗病毒藥物經費來源皆是紓困條例，未來是否回歸健保給付，至今政策尚未明朗，仍有待討論。

對於調整病例定義，新光醫院副院長洪子仁說，這項調整對臨床醫療不會有太大影響。洪子仁也補充，這代表「防疫責任從政府回到個人」，當出現呼吸道症狀、或憂心被感染，就要自主戴上口罩，或是請假在家休息不出門，這是後疫情時代全國民眾的重要功課。

洪子仁認為，目前新冠肺炎致死率約萬分之11，流感致死率約萬分之7，若新冠致死率能降到萬分之10以下，即可視同流感。我國已有7成6民眾已施打過3劑疫苗，有4成民眾自然感染，加上未通報確診者，國內應有7成5以上民眾確診過，社區已建立起免疫保護力。

外媒報導，日本首相岸田文雄27日表示，預定於5月黃金週長假之後的5月8日起，將新冠肺炎在日本《感染症法》上的定位調降，原先新冠病毒與肺結核和嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）一起屬於第2類，未來將改為第5類傳染病，跟季節性流感等常見傳染病同等級。
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更新時間 : 2023-01-28 18:56 GMT+08:00

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